Rakitic aconseja cómo neutralizar a Messi

“Cualquier información o consejo es bienvenido si sirve para detener a Lionel Messi el jueves en el Mundial, declaró el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, quien le pidió ayuda a sus jugadores que militan en clubes españoles, especialmente a Ivan Rakitic, compañero de club del astro albiceleste en el Barcelona.

“Rakitic va a ser mi adjunto durante los tres próximos días, vamos a pedirle consejos sobre cómo se puede parar a Messi”, explicó el técnico, pensando ya en el duelo de la segunda jornada del Grupo D.

Croacia empezó bien el Mundial de Rusia, superando por 2 a 0 a Nigeria el sábado pasado, mientras que Argentina decepcionó con un empate por 1 a 1 contra Islandia.

“Siempre le pregunto a los jugadores. Me gusta comunicarme y todos los trucos son bienvenidos. Ivan va a hablarme de ello y utilizaré todas las informaciones disponibles. Luka (Modric) y Kovacic (jugadores del Real Madrid) también me van a ayudar. Han jugado contra él y Zidane les ha preparado para todo eso”, continuó Dalic, en conferencia de prensa en Roshchino.

“Por supuesto, Argentina no se esperaba empatar contra Islandia, van a llegar a nuestro partido con ganas de los tres puntos. Están sin duda presionados, pero los grandes equipos no se hunden por la presión”, declaró el técnico croata.

“Abordaremos este partido más relajados que ellos”, añadió, afirmando que estaba satisfecho “por la confianza y la actitud” de sus jugadores.

En caso de victoria el jueves, Croacia podría dejar muy contra las cuerdas a Argentina y hundir el sueño de Messi de ganar un Mundial. Consultado sobre esa posibilidad, el técnico de los europeos prefirió bromear: “¡Puede que también sea mi último Mundial!”.

“Evidentemente, vivimos un poco a la sombra de la generación de 1998 porque forma parte de la historia de Croacia”, admitió Dalic.