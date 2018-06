La queja fue solo brasileña y la alegría esta vez fue suiza

Adenor Bacchi “Tite”, entrenador del seleccionado brasileño, reconoció no sentirse “feliz” tras el empate en el debut ante Suiza. Y si bien hizo hincapié en que no hay que presionar a los árbitros y de ninguna manera quiso escudarse de los errores de su equipo en un supuesto fallo arbitral (existió un leve empujón del suizo Steven Zuber al brasileño Miranda al marcar el gol del empate de cabeza), se negó a endilgar responsabilidades a sus dirigidos en la marca, considerando que el gol nació de una infracción no cobrada.

“La jugada de Miranda es muy clara, muy limpia. No estoy aquí justificando el resultado”, apuntó el DT de Brasil. “No hay que presionar al arbitraje. No puedo traer un equipo desequilibrado que solo piensa en el arbitraje”, añadió al respecto. “Recibimos seis goles en veintidós partidos. El balón parado en la Copa del Mundo ronda el 45 por ciento de los goles. De este gol de hoy no acepto observaciones en cuanto a la posición de los jugadores, porque resultó de una falta”, continuó el técnico.

“No estoy feliz con el resultado. La ansiedad nos golpeó duro. No encontramos la manera de concretar oportunidades que parecían claras”, declaró el DT en rueda de prensa.

“Que nos tomen en serio”

El entrenador del seleccionado suizo, Vladimir Petkovic, pidió que se tome “más en serio” a su equipo tras el empate ante el principal candidato a llevarse la Copa del Mundo. “Espero que nos tomen más en serio ahora, nosotros nos lo tomamos muy en serio. Perdimos solo uno de los últimos 23 encuentros, es una marca para tener en cuenta”, expresó Petkovic tras igualar con la selección pentacampeona del mundo.

“No es fácil hacer esto. Lo demostramos ante equipos como España o Brasil y en los dos partidos tuvimos que dar vuelta los resultados”, explicó Petkovic. “En el descanso les dije a los jugadores que teníamos que mantenernos positivos, centrados. Teníamos que seguir creyendo, seguir pensando que podíamos conseguirlo y estoy muy feliz porque jugaron muy disciplinados. Hicimos todo lo que dijimos”, concluyó el DT.