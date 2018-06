River calienta motores de cara a un semestre cargado

El plantel de River Plate continúa de vacaciones, descansando y pensando en recargar energías para afrontar las competencias que tendrá en el segundo semestre: la Copa Libertadores, la Superliga 2018-19 y la Copa Argentina.

Con la pasión depositada en el Mundial, Marcelo Gallardo espera a sus jugadores para un semestre con grandes objetivos.

El 23 de mayo River empató con Flamengo, aseguró el primer puesto de su grupo en la Libertadores y el plantel fue licenciado hasta mañana.

Los jugadores, tras unos días de entrenamiento en Buenos Aires, viajarán el 28 de junio a Orlando, Estados Unidos, donde realizarán la parte más intensa de la pretemporada. Y regresarán a mediados de julio, ya que el 22 se producirá el debut de River en la Copa Argentina, frente a Central Norte de Salta.

La vuelta a los trabajos tendrá tres ausencias por el Mundial (Enzo Pérez, Franco Armani y Juan Fernando Quintero) y una baja (Marcelo Saracchi, quien fue vendido al Leipzig).

La puesta a punto comenzará mañana. Durante siete días, los futbolistas trabajarán en Buenos Aires. En tanto, el miércoles 27 del mismo mes viajarán hacia Estados Unidos para continuar con los trabajos y disputar tres amistosos.

Dos de los duelos informales que el millonario jugará serán en Orlando (un rival será Deportivo Saprissa, de Costa Rica) y uno tendrá lugar en Miami. A su vez, River Plate se hospedará en el complejo ESPN Wide World of Sports, ubicado en Orlando.

Marcelo Gallardo llevará 6 juveniles a la pretemporada. Ellos son Franco Petroli, Benjamín Rollheiser (fueron a Orlando el verano pasado), Nahuel Gallardo, Santiago Sosa, Pablo García Lafluf y Cristian Ferreira (primera pretemporada).

Por otra parte, San Lorenzo mostró interés por contar con los servicios de Ariel Rojas, quien jugó poco en el primer semestre del año por una lesión, tras la que no recuperó su nivel.

Rojas, tras su regreso del Cruz Azul en febrero de 2017, jugó bastante ese año, pero en enero de 2018 se lesionó y desde aquel momento no logró recuperar el nivel que había mostrado la última temporada.

Lazio viene por Pity Martínez

A la salida de Marcelo Saracchi se sumaría la de Gonzalo Martínez, uno de los mejores jugadores del millo.

La Gazzetta dello Sport informa que Lazio tendría un serio interés por el zurdo. El Pity llegaría como reemplazo de Felipe Anderson, quien pasaría al West Ham de Inglaterra. Desde el entorno del jugador están interesados, ya que entienden que es el momento ideal. Sin embargo, desde River la postura es soltarlo solo si el club italiano paga su cláusula de rescisión de 15 millones de euros. El otro detalle que complica el pase es que Pity no tiene pasaporte comunitario europeo.

Larrondo: "Vine a triunfar"

A pocas horas del regreso a los entrenamientos de River, Marcelo Larrondo busca revancha: “Tengo como una espina clavada. Yo vine a River para triunfar, para quedar en la historia, para ganar campeonatos, sobre todo siendo hincha de River. No vine con la idea de pasarme todo el tiempo en la camilla. Yo venía con una ilusión increíble y la verdad es que hasta el día de hoy lo pienso y juro que es algo raro lo que me pasó”.