Cefe, el campeón de los barrios

El Torneo de los Barrios “Juanito Martínez” tiene un nuevo campeón y es Ceferino, que venció en la final, por penales, a Villa San Antonio.

El encuentro tuvo emotividad desde el primer minuto, San Antonio tuvo la más clara con un remate que dio en el travesaño pero la respuesta de Ceferino no se hizo esperar y estrelló un tiro en el palo. De a poco Cefe fue inclinando la cancha y arrinconando a la villa y generando peligro en el arco defendido por Valentín Velázquez. Se terminaba la primera etapa pero Ceferino tenía un córner a favor, el centro llegó bombeado, el arquero azulgrana no pudo contener la pelota y el defensor Víctor Velázquez, de Ceferino, puso el 1 a 0 a favor de su equipo.

En el complemento San Antonio fue con todo en busca del empate. Las subidas de Federico Rojas por derecha y Darío Alfonso por izquierda le dieron otra dinámica a la villa, hasta que a los 10’, un centro “venenoso” de la derecha encontró mal parado al defensor de Ceferino Nelson Puca, quien marcó en contra de su propia valla y le dio el empate a San Antonio. En los últimos minutos la villa tuvo el control de la pelota pero Ceferino también pudo lastimar de contra.

Fue empate en un tanto y todo se tuvo que definir desde los doce pasos.

La serie venía pareja, iban 4 a 4 hasta el quinto penal, cuando le tocó patear al experimentado Cristian Alfaro, goleador de Ceferino. El eterno goleador remató y la pelota dio en el palo, esto le permitió a Federico “Chicho” Rojas tener en sus pies el título para San Antonio, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

En la “muerte súbita”, estaban 5 a 5, pero llegó el turno de Leonardo Ollarzon para Ceferino y tiró la pelota afuera. Otra vez San Antonio podía gritar campeón, pero el arquero de Cefe, Hugo Laura, le atajó el penal a Mauricio Rojas. Llegó el turno de Néstor Villalba, quien no falló y marcó el sexto para Ceferino. Sergio Suárez estaba obligado a marcar para continuar en la serie, pero el arquero Laura le adivinó la intención, atajó el penal y le dio el título a Ceferino. Fiesta total.

La síntesis:

CEFERINO 1 (6) - S. ANTONIO 1 (5)

H. Laura - V. Velázquez

N. Puca - E. Alvarado

V. Velázquez - C. Díaz

N. Villalba - S. Suárez

M. Tinte - J. Copa

G. Delgado - A. Rojas

D. Romero - P. Avendaño

C. Salas - D. Alfonso

L. Ollarzon - M. Haro

E. Ugarte - F. Rojas

C. Alfaro - M. Rojas

DT: D. Gil - DT: M. Rojas

Goles: PT: 29’ V. Velázquez (C). ST: 10’ N. Puca e/c (SA).

Cambios: C. Martínez por G. Delgado (C) y F. Velázquez por P. Avendaño (SA).

Definición por penales:

Convirtieron en Ceferino: Claudio Salas, Víctor Velázquez, Gastón Delgado, Dario Romero, Martín Tinte y Néstor Villalba. Erraron: Cristian Aldaro y Leonardo Ollarzon.

Convirtieron en San Antonio: Atilio Rojas, Mauricio Haro, Cristian Díaz, Dario Alfonso y Enzo Alvarado. Erraron: Federico Rojas. Velázquez le atajó a Mauricio Rojas y a Sergio Suárez.