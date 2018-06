El caos de la Selección y una relación entre jugadores y DT que se hunde

Caótico. Desesperante. La noche rusa para la Selección argentina finalizó de la peor manera. La derrota contra Croacia fue más que una derrota. El cambio del Pipa Higuaín por Agüero no fue una variante cualquiera, las declaraciones de Sampaoli en la conferencia de prensa y la respuesta del Kun (“que diga lo que quiera”) terminaron por resquebrajar una relación que, al parecer, no venía tan bien.

Que Sampaoli armó su “equipo” para dejar de armar el equipo de otros. De esto se nutrieron los portales y noticieros durante los días previos del papelón en Nizhni Nóvgorod. Y si los jugadores se enojaron con el DT por esta situación, sigue siendo grave.

La tarde-noche argentina fue levantando temperatura y en el algunos medios nacionales titularon con la bomba que había explotado en el vestuario. “Los jugadores le habrían pedido a Sampaoli que no dirija el último partido (contra Nigeria, el martes)”. O que mejor dicho, los jugadores le exigieron a Chiqui Tapia que renuncie hoy mismo. Hoy será un día libre, de caras enojadas. Si esto esta pasando realmente en la intimidad en Bronnitsy será el final de todos en el equipo argentino.

El entrenador y el plantel habrían ingresado en una mala relación sin retorno. Este viernes no será un día más en la historia del seleccionado.

Y antes de esta supuesta ruptura técnico-plantel también hubo otra bien pronunciada en el mismo estadio donde Croacia nos humilló.

Los hinchas argentinos definitivamente se cansaron del técnico y lo insultaron tras la lapidaria goleada. “Sampaoli hijo de p..., la p...que te parió...”, gritaron los simpatizantes llenos de bronca y desesperanza.