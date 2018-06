En depósitos del Escuadrón 20 Orán la cocaína se transformó en yeso

Una mañana federal convulsionada se vivó ayer en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cuando los principales referentes de las instituciones públicas más representativas asistieron a la asunción del nuevo jefe del Escuadrón 20 Orán, comandante Rodolfo Arévalo. Lo hizo en un día cálido, espléndido, de sol, pero en una de las peores tormentas internas de la fuerza federal.

La razón estaba fundada en el faltante de droga de los depósitos del escuadrón 20 y de otras dependencias, aunque este dato aún no fue confirmado.

Una alta fuente judicial le dijo ayer a El Tribuno que se investigan dos cuerdas separadas de un mismo delito. Por un lado, graficó que se pudo conocer que existen diferencias de kilaje entre lo secuestrado en distintos operativos antidrogas realizados por la fuerza y lo que finalmente está acopiado en los depósitos.

La fuente indicó para graficar la situación que en un secuestro que data apenas de algunos días la fuerza había decomisado 10 "ladrillos" de cocaína, pero en las bolsas que contenían lo secuestrado solo había 8 paquetes de la droga. Es decir "habían desaparecido dos", y así en muchos de los distintos secuestros, algunos supuestamente de decenas de kilos de la droga. Eso motivó un análisis más fino de la situación y a través de órdenes emanadas desde las fiscalías que intervinieron en los procedimientos en donde se encontró el faltante se hizo una pericia sobre lo que aún quedaba en el depósito, sobre los ladrillos o panes de cocaína existentes.

­Eureka!, los peritos químicos encontraron que muchos de los paquetes de cocaína eran en realidad panes rellenos de yeso. Lo que lleva a pensar que en Orán la cocaína se transforma en yeso o que la droga fue sustituida.

El escándalo, aunque lo nieguen, se transformó supuestamente y acto seguido en la caída del jefe del Escuadrón 20 de Orán y la inmediata sustitución por un comandante nacido justamente en esa tierra de frontera.

En ese contexto El Tribuno dialogó ayer con el jefe de la Agrupación Séptima de Gendarmería Nacional, comandante mayor Víctor Cepeda.

El funcionario federal dijo que el recambio en Orán fue solo una cuestión institucional, y al ser preguntado por el escándalo de los depósitos de secuestros de droga dijo que "hasta que no rinda el informe final ante el juez federal Gustavo Montoya no puedo emitir juicio ni dar precisiones sobre el asunto".

En tanto, una fuente de la Fiscalía Federal que investiga el narcoescándalo en la fuerza deslizó que el relevamiento del comandante saliente habría sido consecuencia de una supuesta incapacidad en el manejo de la cosa pública.

La fuente reveló que no se trata de un pequeño faltante, y relativizó la investigación sobre una cantidad cercana o superior a los 50 kilos de cocaína, pero como la causa tiene dos líneas paralelas se entendió que ese número representa lo que ya no estaba en los depósitos del escuadrón. Así, los paquetes de yeso no fueron cuantificados, pues su auditoría requiere de test sobre cada uno de los existentes no solo en esos depósitos, sino también en otros de diversas jurisdicciones, porque así lo amerita una verdadera investigación sobre el robo de la droga, denunciada hace unos meses.

Antes de Navidad

Un escándalo de dimensiones se conoció el 21 de diciembre de 2017 en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, cuando el secretario del Juzgado Federal más polémico de la Argentina tuvo que denunciar en persona, ante el fiscal federal, que manos anónimas habían ingresado al Juzgado durante el fin de semana y, entre otras cosas, se llevaron el vehículo oficial afectado al uso del juez federal subrogante Gustavo Montoya, a pesar de que el edificio federal se encuentra siempre fuertemente custodiado por Gendarmería Nacional.

El vehículo robado, una camioneta Toyota 2004, desapareció de la playa aunque nunca se aclaró con qué carga y apareció vacía días después.

La investigación no tiene aún detenidos.

Pero en ese momento se prestó a toda clase de especulaciones.