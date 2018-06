Colombia no quiere que se le “enfríe” el café

Colombia, dirigido por el argentino José Pekerman, ya no puede fallar: buscará un triunfo esencial ante Polonia para no quedar eliminado de la Copa del Mundo, en el partido que animarán hoy en la ciudad de Kazán por la segunda fecha del Grupo H del Mundial.

Colombianos y polacos, ambos perdedores en la fecha inicial y con idéntico riesgo de quedar eliminados, se medirán a partir de las 15 en el estadio Kazán Arena con el arbitraje del mexicano Arturo Ramos.

El Grupo H tiene como punteros a Senegal y Japón, ambos con tres unidades, mientras que Colombia y Polonia tienen cero tras haber perdido ante africanos y nipones, respectivamente.

Pekerman tomó nota de las fallas y hará “cirugía mayor” con cinco cambios, ya que más allá de haber jugado con 10 hombres durante casi todo el partido en el debut, tampoco hubo demasiadas respuestas individuales ni colectivas.

Así, en la defensa ingresarán Cristian Zapata por Davinson Sánchez, quien no pudo controlar al japonés Osaka durante todo el partido siendo que se trata de un delantero menos potente y goleador que el polaco Robert Lewandowski. Y también analiza incluir a Yerry Mina por Oscar Murillo, con el objetivo de ganar en el juego aéreo ya que el zaguero del Barcelona mide 1,95 metros.

En el mediocampo, entre el ex Boca Wilmar Barrios y Mateus Uribe surgirá el reemplazante del expulsado Carlos Sánchez, mientras que el experimentado Abel Aguilar sustituirá a Jefferson Lema. Pekerman usará un esquema 4-2-3-1 y otro cambio será el regreso de James Rodríguez desde el inicio, en lugar de José Izquierdo.

La presencia de James, sumada a la del riverplatense Juan Fernando Quintero y a Guillermo Cuadrado será clave para generar el circuito de juego que faltó ante los nipones y así abastecer a un goleador temible como Radamel Falcao. La duda en el mediocampo entre Barrios y Uribe está dada porque a Pekerman le preocupa contener al motor creativo de Polonia, Jakub Blaszykowski, quien con su intenso despliegue administra el juego de su equipo, y se estima que el jugador de Boca podría hacerle una marca más estricta.

En Polonia, el DT Adam Nawalka hará dos modificaciones respecto de la formación que perdió con los senegaleses.

En defensa ingresará Kamil Glik por Thiago Cionek para formar una línea de tres, y en el medio lo hará Jacek Goralski en lugar de Arkadiusz Milik.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata y Johan Mojica; Abel Aguilar, Wilmar Barrios o Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero; Radamel Falcao. DT: José Pekerman.

Polonia: Wojciech Szczesny; Kamil Glik, Michal Pazdan y Lukasz Piszczek; Maciej Rybus, Jacek Goralski, Grzegrorz Krychowiak y Jakub Blaszczykowski; Kamil Grosicki, Piotr Zielinski y Robert Lewandowski. DT: Adam Nawalka.

Árbitro: César Arturo Ramos, de México.

Cancha: Kazán Arena.

Hora de inicio: 15.

TV: TV Pública y DirecTV.