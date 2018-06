El obispo volvió a pedir ir "contra la corriente"

El obispo de Orán, Antonio Scozzina, celebró la misa del domingo en la parroquia La Purísima al celebrarse los 90 años de la fundación del Centro Misionero de Tartagal y, tal como lo hiciera el 13 de junio pasado, día de fundación de Tartagal , volvió a pedir por "el derecho fundamental a la vida" en momentos en que en todo el país se aguarda el tratamiento de la legalización del aborto en la Cámara Alta nacional.

Scozzina encabezó los actos religiosos en Tartagal que contaron con la presencia de franciscanos de otras parroquias y de autoridades como los diputados nacionales por Salta Andrés Zottos y Sergio Leavy, legisladores provinciales, intendentes de San Martín como Gerardo Córdoba de General Ballivián, Eduardo Leavy de Tartagal y concejales.

En la homilía, además de remarcar la importancia que la comunidad franciscana tuvo en el norte de Salta donde llegó en misión evangelizadora hace más de un siglo, el obispo de Orán -también franciscano y exdirector de estudio de los sacerdotes que se encontraban presentes- puso énfasis en la misión "que en estos tiempos nos ocupa a los hombres y mujeres que somos creyentes, por nuestro bautismo y confirmación; debemos preguntarnos cómo cada uno de nosotros somos profetas en esta realidad que vivimos".

Scozzina consideró que "está creciendo la conciencia de la dignidad humana, aunque no siempre se la comprenda en su verdadera plenitud. Fueron los valores del cristianismo los que pusieron de manifiesto, enseñaron el respeto a la dignidad de toda persona que hoy pasa por el respeto a la vida. El derecho fundamental del derecho humano es cuidar la vida porque es la base de cualquier otro derecho y sin embargo hoy vivimos muchas confusiones; no estoy refiriéndome solo al tema de la ley del aborto que es solo una expresión más de tantas confusiones que tenemos".

El obispo de Orán remarcó que "respetar la vida significa saberla cuidar comenzando por nosotros mismos porque nadie ama a otro si no se ama a sí mismo".

Los vínculos de sometimiento

En otro tramo de la homilía y contextualizado en el paro de actividades previsto para ayer, aunque elípticamente expresó que "muchos de nuestros vínculos deben ser sanados, porque son vínculos de poder, de sometimiento, de dominación en distintos ámbitos. Lo más fácil es pegarle a los políticos, pero debemos preguntarnos qué pasa en las instituciones educativas, en las escuelas, cómo funciona la autoridad o si la tarea está solamente en función de si me pagan, no me pagan o cuánto me pagan".

Algunos padres -recordó el obispo- me expresaban hace algunos días que el problema que tienen es que los docentes no van a dar clases; algo similar sucede en toda la administración pública. No podemos seguir culpando a los otros y tenemos que recuperar la convicción de que respetar el derecho del otro nos convierte en servidores. No estamos para buscar nuestros propios intereses -reflexionó monseñor Scozzina- porque cuando construyo una posibilidad de trabajo no puede ser que la única meta sea el logro económico y eso se aplica también al sector empresario. La situación económica es difícil. Pero todos tenemos que ir en contra de esa corriente que nos dice "viví la fácil, hacé la tuya, sacá ventajas y acomodate cuando puedas, porque el evangelio es precisamente eso".