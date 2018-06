La confianza, elemento clave en la redefinición del periodismo digital

"¿Qué sucede si la confianza es todo lo que importa?". Con esta pregunta, Aron Pilhofer, académico destacado en innovación periodística en la Universidad de Temple, interpeló en Buenos Aires a 150 periodistas que participaron días atrás de la jornada Innovación, Tecnología y Periodismo, organizada por Telecom.

Pilhofer, quien fue directivo de prestigiosos medios internacionales como The Guardian y The New York Times, fue el encargado de dar la charla central sobre el futuro de la profesión que, a su entender, pasa por el nivel de confianza del lector con el medio de su preferencia.

"Las vistas únicas se inventaron para los publicistas y esa no es la manera de medir la confianza", dijo el periodista norteamericano en relación a la manera de priorizar un medio digital por sobre otro que todavía prevalece entre los anunciantes.

Para dejar de valorizar "la cantidad de clics", Pilhofer mencionó que ya numerosos medios trabajan en métricas que apuntan más hacia una medición específica de la confianza.



La Jornada de Innovación, Tecnología y Periodismo lleva ya dos ediciones y próximamente también se hará en Salta y en Córdoba para “alcanzar un público federal y no excluir a nadie”, anunciaron desde la empresa Telecom. Se harán en lo que queda del año y tendrán de invitados a referentes de medios internacionales.

Por ejemplo, enumeró que más allá del tiempo de lectura de una nota puede servir discernir cuántas personas dejan un artículo para volver a él más tarde.

Por otra parte, consideró que la velocidad en el mundo digital "ya no importa", pues importa más "estar en lo correcto".

Así, ejemplificó con la vez que The New York Times sacó 40 minutos más tarde que sus competidores la información sobre el fallo de Corte Suprema de los Estados Unidos a la ley de salud que promovía Barack Obama, pero lo hizo con la información correcta. En cambio, los otros medios, que no leyeron la letra chica del fallo, tuvieron que corregir la información brindada en el primer minuto.

La publicidad on line también mereció un párrafo aparte en su disertación y, en línea con la valoración de la confianza remarcó que en el corto plazo debe repensarse -en esta dirección- la relación de los medios con los anunciantes.

En el panel también participaron Ricardo Kirschbaum, editor general del diario Clarín; Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales especializada en medios de comunicación, y José Crettaz, periodista e investigador independiente especializado en nuevas tecnologías y telecomunicaciones. Los tres profesionales valoraron la ponencia de Pilhofer aunque Kirschbaum salió a su cruce al ratificar la vigencia de los principios fundamentales del periodismo.

"Me gusta la velocidad y me gusta la primicia", dijo el editor de Clarín, quien remarcó que la sustentabilidad en el contexto digital está relacionada con "la calidad".

Crettaz también fue en esa línea, y opinó que "la atención es lo que vale" pero que la "confianza no es magia, la confianza se construye".

