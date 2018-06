Para los economistas, la periodista salteña maltratada por Milei no estaba equivocada

"Como dijiste una burrada voy a desasnarte", le dijo el economista Javier Milei, en medio de una polémica conferencia, a la periodista salteña Teresita Frías. En el video de la charla, se puede ver a Milei responder exaltado frente a la supuesta ignorancia de la periodista.

Cuando fue su turno, Teresita Frías le preguntó a Milei si podía explicar por qué el keynesianismo funcionó en los Estados Unidos desde el New Deal, pero no tuvo el mismo éxito en la Argentina. "¿Vos sabés entre qué años fue la Gran Depresión?", repreguntó irónico Milei. "Fue entre 1929 y 1933", y continuó: "¿Y sabés en qué año se publicó la mierda (sic) esa de la Teoría General? En 1936".

Aunque ese supuesto error le dio pie a Milei para agredir a la periodista, algunos economistas coincidieron en que la pregunta no fue errónea.

"La Gran Depresión tiene un rango que va desde 1929 a 1930; se puede discutir la fecha de inicio y se puede discutir la fecha final, hasta inicios de la Guerra Mundial", señaló el economista argentino Nicolás Cachanosky, profesor en la Metropolitan State University, Denver, según señala el sitio Infobae.

"Milei dice que el libro se escribe después, por lo cual no puede haber afectado. Es cierto que el libro se escribe en el 36, pero sus ideas se venían discutiendo varios años antes. Lo que (John Maynard) Keynes hace en el libro es describir lo que ya se venía aplicando", señaló Cachanosky. Para el economista, la pregunta era válida, el problema fue enfocarse en el año de publicación del libro porque, aunque aún no eran conocidas como "ideas keynesianas", ya existían.

"De hecho, hay correspondencia entre Keynes y el presidente Franklin Roosevelt años antes de que él escribiera el libro. Keynes ya era asesor de políticos en 1931", precisó Cachanosky.

"El consenso es que se empieza a salir de la crisis en el año 33 y que termina con la Segunda Guerra Mundial y que el gasto bélico vuelve a hacer que la economía funcione con el aumento del gasto público", resumió el economista. "Pero pensar que la Guerra Mundial coincide con un aumento del PBI en los Estados Unidos no es suficiente. A eso se suma que la Corte estadounidense declara inconstitucional el New Deal", agregó. También advirtió que los libros económicos "trascendentes" suelen recopilar ideas que ya eran conocidas.

El economista Carlos Rodríguez, fundador del CEMA, también utilizó su cuenta de Twitter para validar la pregunta de la periodista salteña. "La periodista tenía razón. Keynes influenció a Roosevelt en diseñar la New Deal. Además, USA ha sido keynesiano después de la General Theory. Nixon lo dijo", expresó. Y citó una nota del The New York Times de 1971.

Fuente: Infobae