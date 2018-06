No somos amigos

Borrón y cuenta nueva. Nos guste o no, mañana comenzará otra parte de la batalla en Rusia, en donde no habrá “claroscuros”: matar o morir.

Se terminaron los tiempos de especulación y pruebas y Sampaoli, Messi y Mascherano, los líderes en el armado del equipo, deberán dejar de lado la amistad y los intereses individuales dentro de la cancha, para poder, finalmente, levantar la tercera copa mundial.

Así, quien no esté en condiciones de dejar todo en la cancha, deberá esperar en el banco o bajarse de tren.

Al frente tendremos a los peligrosos Mbappé, Griezmann, Pogbá, Dembelé o quizás Olivier Giroud, con mucha sed de ganar su segunda copa mundial, después de 20 años.

Pero Argentina es Argentina y la suerte nos volvió a hacer sonreir y soñar.

Entonces hay que aprovechar esa fuerza y la confianza no solo del pueblo argentino, sino de millones de personas en el mundo que quieren ver campeón a Lionel Messi.

El camino será muy difícil porque entramos a la “zona de la muerte”, donde hay otros tres campeones del mundo y a la espera de cruzar la otra llave, en donde hay otros dos selecciones que levantaron una copa mundial. A ganar... o ganar.