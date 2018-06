La escucha que revela cómo los mapuches engañaron a la familia de Santiago Maldonado

Habían transcurrido 49 días desde la desaparición de Santiago cuando a Sergio Maldonado una sospecha lo violentó. Durante su claro ultimátum telefónico a Claudina Pilquiman para que sus hijos declararan sin más dilaciones las circunstancias sobre cómo había sido capturado su hermano, Sergio desconfió. Habrá sentido, tal vez, que la pertinaz renuencia de su interlocutora, tenía por finalidad manipularlo. O manipular la verdad.

Sergio dudó por unos instantes -y así se lo transmitió a la referente mapuche con vehemencia, casi con furia- sobre la veracidad de la versión en la creyó de entrada: la que había escuchado de Lucas Pilquiman (el testigo E) tiempo atrás, respecto a cómo su hermano había sido ferozmente golpeado y aprehendido por gendarmes en la Lof de Cushamen el 1 de agosto.

Claudina Inés Pilquiman (48) está casada con el mapuche chileno Marco Joel Naiman Almonacid (48). Tiene cuatro hijos: Marcos Tomás (35), Ailinco (29), Natalia Amancay (23), Lucas Ariel (19) y Joaquín Lihué (11).

Lo que sigue es una síntesis editada de la escucha a la que accedió Infobae, en la que se intenta omitir repeticiones, frases inconexas para una más clara comprensión de los sus tramos más importantes del intercambio.

Sergio Maldonado: Che, Claudina, te llamo por lo siguiente: Hay que darle un corte a esto porque ya es muy peligroso si seguimos así. Tenés que decirles a tus hijos que vayan a declarar mañana. O sea, no hay más tiempo, porque fíjate lo que pasó ayer: podrían haber hecho un desastre adentro ... La mejor forma es aparecer de una vez por todas. Los tienen a todos identificados. Entonces, la mejor forma es declarar y que esto se termine de una vez porque yo no quiero cargar con algo ahí ... Ya fueron cuatro veces. Yo ayer cuando fui, que pasé a cinco kilómetros de donde está la comunidad, estaban tres con los perros y había siete equipos de esos. Así que tranquilamente pueden ir, hacer un pozo ahí dentro, enterrarlo en algún momento, y que paguen ustedes el precio por algo que no hicieron.

Claudina Pilquiman: Sí, no, eh, mirá.

Sergio Maldonado: Yo hoy fui y le dije a la fiscal porque el juez no me atendió, el jueves vamos a Comodoro a terminar de sacarlo, y conseguir que la fiscal tome declaración mañana. Así que tendrían que venir, viste, y que declaren todo. Todo está acá, listo, ¿qué más quieren? ¿Qué más prueba que eso? Y que digan la verdad: que uno vio una cosa y el otro vio otra, eh. Y no que uno solo sea el vocero.

Claudina Pilquiman: Sí.

Sergio Maldonado: Porque -la fiscal Silivina- Ávila no los puede ni ver. Está esperando cualquier cosa para agarrar y tener una excusa para hacerlos pelota.

Claudina Pilquiman: Sí, no, seguro, Sergio. Yo quiero que me escuches ahora. Ellos -por la Justicia- lo único que quieren es conocerles la cara.

Sergio Maldonado: Ya la conocen la cara de ustedes. ¿Vos te pensás que cuando paran ahí no tienen la foto de todos?

Claudina Pilquiman: Pero pará, no sé, no sé. Esta es mi posición, o sea, para mí a ellos no les importa, porque a ellos no les importa buscar al Brujo, ¿entendés?. Ellos saben perfectamente que yo lo llevé. Saben que yo lo vi corriendo para abajo. ¿Vos te pensás que les importa? No les importa un carajo.

Sergio Maldonado: Sí, está bien, pero eso es otro tema. No me importa

Claudina Pilquiman: A mí no me van a hacer nada porque saben que yo no estaba en la línea de ataque. ¿Qué seguridad tenemos de los demás? O sea, tampoco puedo responderte yo. Yo no sé lo que haría en su lugar si yo estuviese ahí. No sé lo que ellos van a decidir. Les voy a comentar lo que vos me dijiste. Pero si ellos no lo hacen es por eso.

Sergio Maldonado: Te soy sincero. O sea, yo, si no, voy y digo: Llamen a declarar a todos. Y chau. Ya tienen todas las fotos de todos. Que los llamen a declarar a todos y listo. La verdad, no quiero cargar con la carga de haber podido evitar algo. Lo vengo sosteniendo todos los días.

Claudina Pilquiman: Bueno, que agarren y llamen a declarar a los que tienen la foto. Deciles eso. Qué sé yo. No sé qué decirte. Yo entiendo tu dolor pero yo quiero que entiendas también.

Sergio Maldonado: Aparecen encapuchados. Lo tienen todo. Tienen satélites que los miran de todos lados hasta cuando pasaban por ahí, se cambiaban y salían y hacían el cambio de relevo. ¿Pensás que los otros son pelotudos? Ayer entraron cuatrocientos policías con helicópteros, dronesàSí no se aclara todo esto, va a seguir estirándose. Y los van a dar vuelta a todos ustedes, diciendo que no colaboran. Fijate lo que dijo Macri hoyàEl jueves vamos a Comodoro a terminar de recusar al juez y listo. Tienen que declarar mañana. Que se termine de una vez por todas. Poniéndose y mostrándose es la mejor forma. Es la única seguridad, porque si no, si un día aparece en una zanja, como toda la gente que está desaparecida, cuando te quisiste acordar hay cien desaparecidos.

Claudina Pilquiman: Bueno, Sergio, pero eso vos ahora lo descubriste. Nosotros ya lo sabemos.

Sergio Maldonado: Bueno, por eso no lo hice al principio: para darles tiempo de que razonaran un poco. Yo entiendo que son tus hijos y todo. Pero yo a mi hermano ya lo perdí.

Claudina Pilquiman: Pero no son solamente mis hijos. Hay mucha gente, ¿me entedés?

Sergio Maldonado: No soy yo el que está en todos los videos. No quiero estar mal con ustedes, pero hay que darle un corte.

Claudina Pilquiman: Hacé lo que te parezca. Vos sos el hermano, ya lo sé

Sergio Maldonado: Vos fíjate, si fue Matías y puso la cara, ¿cómo no pueden ponerla los demás?

Claudina Pilquiman: ¡Por favor! No comparemos cosas. No se trata de eso, Sergio. Vos no conocés la realidad.

Sergio Maldonado: Bueno, yo lo que conozco es lo que me contó Lucas a mí. ¿Qué -otra cosa- voy a conocer? Entonces, ¿qué? ¿Mintió Lucas cuando me contó todo?

Claudina Pilquiman: Bueno, está bien, está bien.

Sergio Maldonado: Yo entiendo que vos sos la madre, pero es la mejor seguridad.

Claudina Pilquiman: ¿Quéres hacerlo? Bueno, perfecto. Perfecto esa visión, Sergio. ¿Quéres hacerlo? Hacelo. Vos tenés tu forma de ser. Vos tenés otra forma de vivir. Vos a la vida y a esta democracia de mierda la ves de otra forma. Nosotros la vemos de otra forma. Perfecto. Si a vos te tranquiliza Sergio, hacelo. Te lo digo de corazón. Hacé lo que te parezca más conveniente. Denunciá a todo el mundo con nombre y apellido.

Sergio Maldonado: Pero está todo el país con esto, ¿entendés?

Claudina Pilquiman: Me cago en el país. Me cago en esta democracia y me cago en esta Justicia, ¿sabés? Porque vos decís esta Justicia, ¡y esta Justicia es una mierda, Sergio! ¿Vos pensás que va a cambiar algo? Si de vuelta ayer estaban por todos lados en la comunidad. Con los perros, por el río, por todos lados. Bueno, yo cuando vengan mis hijos les voy a comentar cada cosa que dijiste y ellos verán qué hacen. Yo ya fui a declarar. Y fui a declarar mi verdad. Pero cada uno tiene su propio pensamiento. Yo no voy a estar diciéndoles a los demás lo que tienen que hacer. Yo ya dije lo que vi.

Sergio Maldonado: A ver, yo quiero hablar con los chicos. ¿Vos me querés pasar el número y yo los llamo y hablo con ellos?

Claudina Pilquiman: No sé. Yo voy a hablar primero con ellos. No sé dónde están. No te lo voy a decir. Les voy a preguntar a ellos, les voy a decir todo lo que me dijiste y ellos verán lo que hacen. ¿Vos te das cuenta que de alguna forma estás traicionando a los propios amigos de tu hermano?

Sergio Maldonado: Yo los banqué 49 días. Y tengo a mi vieja, mi viejo, a todos los amigos sufriendo. Y a mi abuela que se está muriendo. Te banqué 49 días y ya mi paciencia se empieza a terminar. Porque si vos llorás por ellos y después todos se cagan en él, en mí, me da por el quinto forro de las pelotas. Los esperé, les di todos los tiempos y 49 días todos dando vueltas a disposición de ustedes. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo todos nos jodemos y ustedes no? Yo lloro todos los días porque sufro a mi hermano. Los apoyé porque es lo que él creía. No quiero estar en contra de ustedes. Pero tampoco voy a estar de pelotudo, poniendo la cara todos los días y cargando con que entren ahí y los hagan mierda a todos. Porque ya con uno me es suficiente. Si puedo evitar que los demás no sufran, lo voy a hacer. Entonces, hablá con tus hijos y que se pongan las bolas donde tienen que ponerlas. Y que declaren, porque porque es la única forma que tienen de preservarse. Por que si no los van a hacer pelota tarde o tempranoàHola, hola.

Claudina Pilquiman: Sí, te estoy escuchando.

Sergio Maldonado: Bueno, no sé me enojo así. Si esto no se resuelve ahora que estamos todos metiéndole, nos van a terminar matando a todos. Y eso es lo que va a pasar. Hay que ser realistas. ¿O vos te pensás que a ellos no les importa toda la plata que están moviendo? Todo el movimiento que hacen. Y no lo van a hacer al pedoà Ustedes son una comunidad cuando les conviene. Cuando no les conviene son todos individualistas. Ya pedí turno mañana, 8.30 AM, para que empiecen y vayan a declarar. Te mando un beso

Claudina Pilquiman: Otro, Sergio.

Sergio Maldonado: Bueno, chau.