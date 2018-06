Federico Gómez va por el oro con Los Leones

Los Juegos Odesur no resultaron beneficiosos para los deportistas salteños, que ya tiene a tres representantes provinciales eliminados, uno por debutar y otro en competencia. Este último es Federico Gómez, que a diferencia del resto, mañana peleará por la medalla dorada junto a Los Leones, la Selección argentina de hockey sobre césped masculina.

El combinado nacional viene a pura victoria en la localidad boliviana de Cochabamba y ayer no tuvo inconvenientes en derrotar a Brasil por 5 a 0. Antes, Los Leones se sacaron de encima a Uruguay (5 a 1), Venezuela (3 a 1) y Bolivia (12 a 0 con un tanto del volante salteño).

La historia de Gómez con Los Leones comienza a crecer, después de un 2017 repleto de dudas para el jugador, quien en ese momento se desempeñaba como hombre de béisbol en Popeye y Los Gauchos, el seleccionado nacional de esa disciplina. Sus condiciones y juego en hockey, siempre fueron de la mano y Carlos Retegui, por entonces entrenador del equipo mayor argentino, le pidió que se decida entre un deporte y otro.

El salteño colgó el guante y se fue al Club Ciudad, pero en el medio, el “Chapa” dejó la conducción técnica de Los Leones y el salteño quedó relegado. Sin embargo siguió entrenando y Germán Orozco, el nuevo DT, lo llamó para ser parte del plantel en los Juegos Odesur.

En diálogo con El Tribuno, el volante salteño contó que “estoy viviendo un sueño”.

“Cuando se habla en las charlas antes de cada partido, te das cuenta de que estás representando a la Argentina y eso no tiene nombre, es inexplicable”, contó días atrás.

Su familia viajó para acompañarlo y comparte su sueño desde las gradas del complejo Félix Capriles.

Esperanzas en Maxi Díaz

El próximo jueves, saldrá a escena Maximiliano Díaz en salto triple. El atleta salteño competirá a partir de las 9.55 de Bolivia (10.55 hora de nuestro país) en el estadio Parque La Torre y se perfila como la otra esperanza salteña en estos Juegos Odesur.

Cabe recordar que la primera deportista salteña en participar fue Delfina Álvarez, la triatleta que también llegaba con diferentes logros y con mucha preparación previa, pero según dijo a este diario “la altura me jugó una mala pasada”, y abandonó 15 minutos después de haber comenzado su carrera.

Luego, Jairo Ríos, en ciclismo de ruta, el cafayateño finalizó en el puesto 24 y no tuvo posibilidades de lograr una medalla. Además, Lorena Pascuzzi cayó con Catalina Pelaez Casasfranco y quedó eliminada en squash.