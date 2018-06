El salteño Federico Gómez logró el oro con Los Leones

La definición de los Juegos Odesur en hockey sobre césped tuvo un final feliz para el deporte argentino, pero especialmente para el salteño, porque Federico Gómez se consagró campeón en Cochabamba y logró el oro junto a Los Leones, tras vencer a Chile por 1 a 0.

El encuentro final ante los transandinos fue bastante parejo y eso se reflejó durante todo el partido. El primer tiempo no fue muy vistoso y tanto el primero como el segundo cuarto el arco no se abrió.

Recién cuando faltaban 5’ para que finalice el tercer tramo, el único tanto del partido llegó a través de un córner corto. Gonzalo Merino tomó un rebote y puso el tanto que le dio el oro a la Selección.

Luego, el combinado nacional aguantó los pocos avances de Chile y tras el sonido de la chicharra pudo cosechar una nueva presea dorada para la delegación de Argentina.

El camino a la gloria

Con Gómez, Los Leones cerraron los Juegos Odesur invictos, con imponentes victorias en la mayoría de sus encuentros disputados.

El debut fue ante Uruguay y los argentinos no se despeinaron al vencer al cuadro charrúa por 5 a 1. El camino estaba en marcha.

Luego llegó el turno de medirse ante Venezuela, uno de los rivales más difíciles del campeonato. Sin embargo, Argentina salió bien parada de ese cotejo y ganó por 3 a 1.

En ambos partidos, el salteño Gómez fue alternando con sus compañeros de equipo y tuvo una activa participación.

Bolivia fue el tercer rival de Los Leones, uno de los rivales con menos peso y otra vez el combinado nacional salió con todo a la cancha, para demostrar su jerarquía y aspiraciones al máximo lugar en el podio.

Fue 12 a 0, una docena de goles, con un tanto del exvolante de Popeye y actual jugador de Club Ciudad.

Antes de llegar a la final, Argentina se enfrentó con Brasil y lo goleó por 5 a 0 para sacar su pasaje a la disputa por el oro, asegurando, además, una medalla.

Chile fue sin dudas el combinado que más le costó a Los Leones, pero supieron golpear en el momento justo y celebrar el torneo.

Un festejo más

Este miércoles Fede Gómez tuvo su primera consagración con el seleccionado de hockey, pero no es el único que ganó a nivel sudamericano, aunque claro, con otro deporte.