Un par de salteños sueltos en Rusia

Cristian Cardozo y llegaron a Moscú junto a un par de compatriotas y la policía no los dejo hacer un banderazo.

A seis días para el inicio del Mundial se van conociendo detalles de la vida y costumbres en Rusia.

El país anfitrión de la Copa del Mundo tiene leyes severas que podrían comprometer a los apasionados hinchas argentinos.

En Rusia los argentinos no podrán hacer las mismas cosas que hicieron en el Mundial pasado en Brasil, como los banderazos.

Este viernes un grupo de hinchas de Salta, Tucumán y Formosa, que llegaron anticipadamente a Rusia, vieron como la policía local los instaba amablemente pero con rigidez a guardar sus trapos.

Ricardo Lagorio, embajador argentino en Rusia, pidió que no se hicieran banderazos: “Van a venir un piso de 30 mil argentinos. No es conveniente esas manifestaciones en la Plaza Roja. Hay que respetar las leyes de este país. Los rusos son amables pero rígidos”, aclaró.

En este grupo de hinchas se destacaba la presencia de dos salteños, Cristian Cardozo y Nicolás Piuca, quienes se conocieron con sus compatriotas durante el viaje a Rusia.

Nicolás Piuca , de 24 años, es comerciante, hincha de Central Norte, Coche Motores y Racing Club

Cardozo de 40 años, apasionado por el fútbol, hincha de Central Norte y de Coche Motores, trabaja con su papá repartiendo pan y vende indumentaria deportiva. Contó que vendió tamales, empanadas e hizo rifas para reunir el dinero para su viaje a Rusia.

Salta estará representada por un par de hinchas en la máxima cita mundialista hasta la final, que esperamos tenga de protagonista a Messi y compañía. .