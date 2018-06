El FMI pide un "compromiso político" para realizar el ajuste

Un día después del anuncio oficial del acuerdo con la Argentina por US$ 50.000 millones, el FMI aseguró ayer que el éxito del programa dependerá del "compromiso político y de toda la sociedad", y dijo que el propósito es "corregir desequilibrios fiscales y monetarios".

En una conferencia de prensa, los economistas del Fondo, Alejandro Werner (director para el Departamento del Hemisferio Occidental) y Roberto Cardarelli (encargado del caso argentino), ofrecieron un cuadro de la situación del país y dieron detalles sobre las exigencias planteadas por el organismo.

"Se necesita un fuerte compromiso para remover algunos desequilibrios fiscales y monetarios", consideró Cardarelli, y aclaró que en el organismo tienen "la convicción de que las medidas que hemos discutido en estas semanas son factibles".

Cardarelli tiene previsto viajar a la Argentina en agosto, en lo que será primera misión del organismo que tendrá bajo su responsabilidad el control del acuerdo firmado con la Argentina.

La aprobación formal del pacto se realizará el 20 de junio a partir de la reunión del directorio del Fondo y el primer tramo del crédito por US$ 15.000 millones llegará un par de días después.

El Gobierno de Mauricio Macri prometió para este año alcanzar un déficit de 2,7% del PBI y de 1,3% en 2019, para lo cual deberá impulsar un fuerte ajuste en las cuentas públicas.

Cardarelli explicó que la economía argentina crecerá pese al fuerte ajuste fiscal que el país acordó con ese organismo, por el cual se pasará de un rojo primario de 2,7% del PBI este año a superávit de 0,5% en 2021.

Al respecto, señaló que la sequía que afectó amplias zonas del país y castigó con fuerza la producción nacional "tendrá un efecto positivo en 2019".

"Hemos logrado un cuadro macroeconómico más consistente", sostuvo el funcionario -de nacionalidad italiana- y precisó que "se puede lograr" la meta inflacionaria de 17% para el año que viene.

Uno de los puntos del acuerdo es la posibilidad de incrementar la ayuda social en caso de un agravamiento de los indicadores de pobreza.

"No es posible concebir un programa de estabilización macroeconomía sin considerar el nivel de pobreza", agregó el funcionario sobre el tema.

No obstante, el funcionario afirmó que las exigencias planteadas al Gobierno "son medidas factibles y realistas", y añadió que "requieren compromiso de toda la sociedad".

A su turno, Werner destacó la actitud del Gobierno de "actuar de manera oportuna", al pedir rápidamente auxilio financiero al Fondo, luego de las turbulencias financieras de los últimos meses que solo en mayo generaron una devaluación del 22%.

“En forma oportuna”

“Le permitirá navegar por situaciones que vengan de las economías avanzadas o de la región”, afirmó Alejandro Werner (director para el Departamento del Hemisferio Occidental) en referencia a las inestabilidades globales o la posibilidad de otras corridas cambiarias.

Pese a las dificultades y al temblor financiero que sacudió al país en mayo, el funcionario consideró que “la economía argentina de hoy es muy diferente a la de 2001”. “Vemos una economía que está en el camino correcto. Lo que pasó en marzo, abril de este año, producto del cambio en las condiciones externas, hizo patente la necesidad de que una estrategia que depende del financiamiento externo por los altos desequilibrios que heredó esta administración tenía que acelerarse, y nuestra interpretación fue que el Gobierno actuó de una manera muy, muy oportuna”, afirmó.

Remarcó que “por lo general no vemos gobiernos que actúen de manera tan oportuna. Y eso va a ayudar a que el rebote económico se dé más rápido”. El resto de los US$ 15.000 millones quedará a disposición del Gobierno y la tasa que pagará la Argentina va de 1,96% (los primeros US$ 8.480 millones) a 3,96% si los desembolsos acumulados superan ese monto.