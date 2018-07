"La cárcel no debe ser un lugar para morir"

"Mi pareja, esposo o marido, sin haber sido siquiera condenado fue ejecutado en Villa Las Rosas, aunque los papeles digan otra cosa", dijo Micaela Lozano (21), expareja de Erwin Cardozo (36), asesinado en el penal de Villa Las Rosas, en su propia celda, de 23 puntazos por al menos dos internos.

En ese ataque el Servicio Penitenciario no resguardó su vida, aun a sabiendas de que no era un preso condenado, sino procesado o sospechoso de un robo de unos pocos pesos a una empresa representante de marcas multinacionales, se quejó la mujer.

La viuda de Cardozo dijo: "La muerte de mi marido dejó tres hijos en la calle de los que nadie se va a hacer cargo ahora. Pero lo peor no es eso, sino que para que nos quede claro quién manda acá, ayer nos llegó la notificación de la fecha del juicio del finado, es decir lo juzgarán el 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de agosto".

Edwin Cardozo estuvo internado doce días y soportó tres operaciones fallidas. Para la viuda, su asistencia fue de bajo costo.

Lozano sostuvo que "ese día tendré que asistir a un juicio oral y público para recibir otra condena quizá, ya que la de Erwin Cardozo ya fue ejecutada". Contó que un día antes del sospechoso ataque en su propia celda, Cardozo estaba esperanzado en su libertad. "Estaba seguro de que en el juicio oral que aún no tenía fecha no podían incriminarlo en el robo de un dinero a empresas multinacionales", dijo la viuda. En tanto, el ahora querellante por el crimen intramuros y anteriormente defensor de Cardozo, el abogado José Alejandro Ortín, confirmó que también fue notificado el jueves pasado de la fecha de las audiencias para juzgar a su ya desaparecido cliente. Luego el letrado sostuvo que lo de Cardozo es algo que no debiera suceder en la cárcel. "El no estaba condenado, pero le asignaron un pabellón donde están alojados los penados a cadena perpetua y los fines de esta maniobra no los sabremos nunca", señaló.

El letrado apuntó que "lo peor es que Cardozo tenía antecedentes por robo y cuando se produjo lo de la empresa Brindar, según se sabe, desde el mismo penal, se dio la nómina de los ladrones o condenados que se hallaban en libertad vigilada o no para que sean visitados". Dijo que por ello fueron a buscar a Cardozo para volverlo a encarcelar y le secuestraron 40.000 pesos que hallaron en la casa de su madre, quien acreditó que el dinero era suyo.

Para el ahora querellante y antes defensor de la víctima, la cárcel como condena ya no es viable. “No reeduca ni resocializa y por el contrario se transformó en un lugar donde proliferan otros delitos y se dirimen cuestiones ajenas a la condena”, advirtió. “En el caso de Cardozo no podremos saber la verdad porque ya fue sobreseído por la muerte. Pasó cuatro meses en la Alcaidía y 5 en el penal esperando justicia y no la de los sicarios”, concluyó.

"Aún así, estaba alojado en el más conflictivo pabellón. Fue obligado a pelear en un baño con un condenado a perpetua y luego fue ajusticiado en su celda por dos o tres más personas", refirió Ortín. Indicó que las armas utilizadas no fueron halladas aún y por el caso solo el condenado a perpetua fue imputado. La mujer de Cardozo dijo: "Cuando estuvo en el hospital -lúcido aún- me contó la verdad. Aun herido de muerte tenía esperanzas de que la Justicia lo deje de perseguir. Sí, ahora creo que es verdaderamente libre", reflexionó.