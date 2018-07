“Se puede elevar el número de diputados sin incrementar el gasto político”, dijo Alejandro Tullio

El pasado jueves, la Cámara Nacional Electoral ordenó al Congreso actualizar la distribución de la cantidad de diputados nacionales de acuerdo al último censo realizado en 2010, al advertir que en la actualidad la composición del cuerpo se basa en un censo de 1980. Para analizar los alcances del fallo, El Tribuno entrevistó a Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral.

¿Qué le parece el fallo de la Cámara Electoral?

En realidad, es un fallo exhortativo porque, si bien cumple con la formalidad de una sentencia judicial, no ordena nada. Lo que hace la Cámara Nacional Electoral es poner de manifiesto una situación institucional que debe ser remediada. La Constitución Nacional asigna la determinación del número y la proporción de los diputados al Congreso de la Nación. La Cámara constata la omisión del Congreso en estos 28 años, contando desde el censo 1990. No me parece inoportuno.

Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral

¿Es un retraso muy grande?

En realidad, es un incumplimiento de la Constitución, que dice que después de cada censo, el Congreso deberá revisar la proporción de los diputados.

¿Cómo interpretar el fallo?

Puede tener dos lecturas. Una que exigiría ampliar el número de representantes por distrito; otra que es modificar la base de determinación -la proporción-, que implica quitarle diputados a unos y dárselos a otros. Son las dos soluciones posibles. La Cámara no se pronuncia por ninguna. Será el Congreso el que tendrá que definir. Por ejemplo, hoy la Capital Federal tiene más diputados que Córdoba o Santa Fe; sin embargo, estas dos tienen más electores que la Capital.

¿Cómo es la proporción actual?

Uno cada 161 mil habitantes. Pero eso está totalmente en desuetudo (inválida por ineficaz) porque el número de diputados se mantiene inalterable y ahí hay muchos millones más de habitantes.

Son 257 diputados nacionales, ¿cuántos serían si se actualizase?

Depende de la solución. Podría reducirse en unos casos y ampliarse en otros y mantener los 257; o depende del número que se actualice. Creo que se puede tomar un camino intermedio que es hacer una redistribución y a la vez incrementar en 20, 30 o hasta 40 diputados para generar las proporciones más justas.

Más allá de números, sería ampliar el gasto político...

Creo que se puede elevar el número prudentemente sin incrementar el gasto político.

¿Cómo?

Primero con la redistribución de cargos. Y segundo con una forma que el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, comenzó a hacer, que es la racionalización de los gastos.

¿Menos nombramientos?

No reciben mucho para esto. Hay otros tipos de gastos que podrían disminuirse con tecnología, con modernizar la forma de ejercicio, reemplazar gastos, etc.