Jorge Rial reconciliado con Morena: "Volvemos juntos al camino que decidimos recorrer juntos"

"Por fin volvió la sonrisa que tanto extrañaba. La vida pone pruebas. Enoja. Aleja. Te hace creer que no se puede más. Pero si. El amor es indestructible. Aunque aparezcan cientos para dinamitarlos. Morena es fuerte. Tiene ganas de vivir. De volver a ser quien era. Una mujer en busca de su lugar en el mundo. Y esta otra vez en el camino correcto. Amada. Cuidada. Rodeada de la gente que la ama. Los de siempre. Su hermana. Su familia. Sus buenos amigos. Nada puede vencer al amor. Volvemos juntos al camino que decidimos recorrer juntos hace casi 20 años. Con mucha paciencia porque el tiempo juega a nuestro favor. Crecer duele. Pero el amor sana. Y en eso nadie nos gana, hija."

Esto escribió hoy el conductor Jorge Rial en su cuenta de instagram con una imagen sonriente de su hija, dando a entender que hubo una reconciliación y que de a poco volverá la calma a lo que él mismo llamó "una pesadilla".

Hace algunos días la joven fue trasladada a Ineba, una clínica psiquiátrica, en medio de diferentes versiones sobre esta decisión. En donde la polémica siempre estuvo presente, pero el silencio por su parte, la decisión de su padre y el enfrentamiento con los hermanos Jaitt.

La semana pasada, el periodista había hecho un descargo en el que explicaba que su hija no estaba pasando por un buen momento y que no quería verlo. "Siempre estoy y estuve detrás (de ella), y la acompaño a la distancia porque la distancia la impone ella, no yo. Y no me importa que me putee, que me odie: que diga todo lo que quiera de mí. Prefiero que todo el odio venga hacia mí y me deje liberado caminos para que nuestros amigos puedan estar con ella. Mi mujer, Romina (Pereiro) tiene buena relación y puede estar con ella", contó en Intrusos.