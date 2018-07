Liberaron la ruta 34 y ahora esperan respuestas oficiales

Los manifestantes de la Coordinadora de Desocupados del departamento San Martín que a las 10 de ayer habían cortado la ruta nacional 34, a la altura del acceso sur de General Mosconi, accedieron a liberar media calzada luego de que el juez federal Carlos Martínez Frugoni les pidiera flexibilizar la medida que provocaba que cientos de vehículos quedaran varados sin poder circular.

El magistrado se hizo presente en el lugar para interiorizarse de los reclamos que los desocupados realizan tanto al Gobierno de la provincia como de la Nación, a los que les reclaman la puesta en marcha de varios proyectos como el Ramal C-15 del Ferrocarril Belgrano y las obras del gasoducto del GNEA.

"Una tomada de pelo"

Mario Rearte, en diálogo con El Tribuno, remarcó: "El único funcionario público que dio la cara, se acercó a saber por qué estábamos tomando una medida tan drástica fue el juez federal Carlos Martínez Frugoni. Le explicamos la situación y el doctor se comprometió a comunicarse con los organismos que corresponda para luego bajarnos la información certera".

"En realidad -precisó Rearte- nosotros estamos pidiendo la obra del Ramal C-15 y del gasoducto del GNEA. La idea es que el Dr. Martínez Frugoni, una vez que sea informado acerca de si las obras se hacen o no se hacen, nos baje esa información para que dejen de "pelotearnos'. Si van a hacerse las obras que nos digan y si no se harán, también queremos saberlo".

Rearte explicó: "A la Provincia le estamos pidiendo obras para contener a la gente, y en el caso de General Mosconi Miguel Calabró nos había anticipado que la Provincia enviaría recursos a los municipios para hacer obras de cordones cuneta, cloacas y otras similares. La idea era que el viernes pasado le iban a depositar a la intendencia de Mosconi 3 millones de pesos para esa obra".

"El viernes la plata no apareció y delante nuestro el intendente Ruarte habló con Calabró quien se excusó que por no sé qué inconvenientes no se había depositado. Pero que los fondos estarían disponibles el día lunes pasado sin falta. Esperamos lunes, martes y miércoles hasta que finalmente dijeron que quizás la próxima semana. La situación de la gente es desesperante como para que nos sigan tomando el pelo. Ese es el motivo por el que fuimos a la ruta", precisó.

El dirigente finalmente agregó: "Esperaremos estos días por alguna respuesta y, según Calabró, mañana (por hoy) estará la plata para esas obras de contención para todas las localidades del departamento. Ojalá que así sea porque la gente no puede seguir esperando un día más".

El juez federal Carlos Martinez Frugoni se presentó en el corte sobre ruta 34 y entabló diálogo con los referentes de la medida, lo que contribuyó a sosegar los ánimos enardecidos de los norteños, visiblemente afectados por la pobreza, la inactividad laboral y la indiferencia gubernamental.

Artistas varados

La larga fila de vehículos ya se notaba sobre la ruta y existía mucho malestar entre los automovilistas que, según indicaron, les proponían ir por un camino alternativo. “Pero sucede que durante ese trayecto nos paran y nos cobran hasta $300 de peaje”, contaron.

Al levantarse el corte se pudieron observar los vehículos que en esta oportunidad se desplazaban con destino final al TriChaco; el cantante Antonio Ríos estuvo dos horas sobre la cinta asfáltica, esperando que la habiliten.