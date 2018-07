La licitación de 200 licencias de remises divide a choferes y agencias

La decisión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) de licitar 200 licencias de remises, proceso en el que solo podrán participar las agencias, cosecha más quejas. Los choferes que tienen que "alquilar" una a las agencias para poder trabajar rechazan la resolución y piden que también puedan adquirirlas. Del otro lado, los propietarios de los permisos celebraron la apertura a la convocatoria.

Roque López, presidente del Centro de Propietarios de Remises, salió al cruce y afirmó que "está bien" que se entreguen licencias a las agencias que tienen menos de 30 autos.

Las empresas con menos de 30 permisos podrán aspirar a seis y las que tengan más de 30, a cinco. Deben anotarse hasta el 27 de julio en la AMT, pero deben cumplir una serie de requisitos.

"Me parece muy acertado que la AMT haga justicia, muchos de los que tienen menos licencias les cuesta afrontar los gastos, como pagar los alquileres de los galpones donde están las bases. Deben pagar más de 10 mil pesos. Hay que impartir justicia porque es la realidad, hay agencias que no pueden cubrir los gastos", comentó el referente.

López explicó que no hay licencias individuales para remises, es por eso que pidió que los remiseros también sean incluidos en los sorteos de licencias de taxis.

"Tenemos compañeros que han trabajado durante mucho tiempo y, por eso, queremos que no se los excluya, así se haría justicia para estos choferes que están siendo discriminados. Además, que el sorteo sea para los que están empadronados en la AMT porque sabemos que se acomoda a punteros políticos y aledaños. Tiene que existir la oportunidad para aquel que a trabajado tantos años y no lo tienen en cuenta", resaltó el dirigente.

Remises ilegales

López dijo que el país está atravesando una situación económica compleja, y que bajaron la cantidad de viajes, pero lo atribuye a que la tarifa "no es acorde al bolsillo del usuario".

"Si seguimos subiendo, menos viajes haremos, si siguen los autos ilegales, vamos a trabajar cada vez menos", lamentó el presidente del Centro de Propietarios de Remises.

Sin márgenes

Según comentaron los choferes a este medio, ellos tienen que pagar un monto diario a los dueños de las agencias para poder hacer base.

Ese importe se abona semanalmente y varía según la agencia, pero algunos choferes denunciaron que llegan a pagar hasta 300 pesos por jornada.

Si a eso se suma el costo del mantenimiento mensual del automóvil y el gasto en combustible, el margen de rentabilidad que pueden llegar a tener se achica significativamente.

Respecto a la situación económica, aseguran que trabajan menos pero confían en que va a ser "pasajera" la crisis. Esperan revertir esta situación y al menos tener un paliativo en la temporada alta de turismo.

"Esto está mal, hace 22 años que soy chofer y todavía no tengo mi licencia. Deberían dar la posibilidad que un particular se pueda anotar, de esas 200, deberían destinar un porcentaje a las licencias individuales. Encima, nosotros somos los que ponemos los autos y corremos con todos los riesgos. Si nos chocan, nos multan o se rompe el auto, la agencia no se hace cargo", comentó Agustín, un chofer de una remisera de la zona sur.

Ayer, otros choferes dijeron que el mercado estaba saturado.

Una cooperativa que busca licencias

Los integrantes de la remisera “Unión Cooperativa 25 de Mayo” plantearon una queja ante Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) al enterarse de que se iba a iniciar este proceso de licitación de 200 licencias de remises y que solo podrán participar agencias de remises que tengan menos de 30 licencias colectivas propias. En este caso podrán aspirar a seis. Aquellas bases que posean más de 30, podrán postularse solo para cinco licencias colectivas.

Según responsables de la Cooperativa de Remises 25 de Mayo, ellos no podrán participar del proceso licitatorio. “No estamos de acuerdo con que se den licencias solo a las agencias. Nosotros queremos conseguir para los compañeros que no tienen. Ya hemos presentando una nota a la AMT pero todavía no hemos obtenido respuesta”, aclaró Víctor Rivas, el tesorero.

Al ser una cooperativa, los 25 choferes que trabajan en ese lugar son los propietarios de esas licencias. Tienen un sistema solidario, en el que cada uno colabora con una pequeña cuota para mantener los gastos que se puedan generar. Es por eso que esta cooperativa busca aumentar su cantidad de socios.

Víctor comentó que están en la búsqueda de diez licencias más, con ese número cree que podrán hacer un negocio más rentable. “Vamos a seguir luchando por esas licencias. Estamos trabajando con el concejal Ernesto Alvarado para poder parar este proceso licitatorio”, agregó el tesorero de la cooperativa.

Crisis

Víctor Rivas explicó que estos meses fueron complicados para los trabajadores de la cooperativa porque se notó un parate en la actividad.

“Se trabaja bien los primeros días del mes, después del diez hay que salir a pelear. No está fácil la calle, la crisis la verdad que nos está golpeando a todos”, finalizó el tesorero de la Cooperativa de Remises 25 de Mayo.