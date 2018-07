Iván Kerr: “Por el ajuste, hay que buscar financiamiento para viviendas”

Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación y presidente de ProCreAr visitó ayer la provincia para entregar 60 escrituras gestionadas a través del Programa de Regularización Dominial, en Rosario de la Frontera. En este marco, el funcionario, en diálogo con El Tribuno, dio explicaciones sobre los desarrollos urbanísticos Grand Bourg y Talavera, al tiempo que habló sobre la inversión en materia de viviendas en Salta.

¿Qué líneas de Procrear hay abiertas hoy en día?

En este momento no hay ninguna línea abierta. Está toda la línea del plan Solución Casa Propia y todos créditos hipotecarios que se inscribieron en esa línea y que fueron cerca de 90.000. Todavía hay muchísimos en curso que tienen el subsidio aprobado del programa. Muchos de ellos siguen buscando propiedad o un crédito para poder escriturar.

Después, sí tenemos cuatro desarrollos urbanísticos en la provincia de Salta. Aún no hemos entregado tres de ellos.

El único que hemos entregado parcialmente es el de El Huaico. Además está el de Talavera, el de Grand Bourg y el de Tartagal. Ahí estamos también en pleno trámite de inscripciones para poder hacer las entregas de esas viviendas.

¿Qué sucedió con la línea por la que prestaban dinero y la gente construía en su terreno?

Los bancos no son muy amigos de dar ese tipo de crédito para la construcción. Hay pocos bancos que estén interesados en eso, básicamente porque no pueden o no quieren hacer el control del avance de obra. Los que se dieron anteriormente fueron con presupuesto del Estado. Desde ProCreAr queremos que el programa sirva para acceder a la primera vivienda, que el Estado facilite eso mediante la estructuración de operaciones, de créditos, y en algunos casos como los de Solución Casa Propia y otros, con subsidio a la demanda pero queremos que los bancos den el propio crédito. Obviamente tenemos hoy un enorme déficit fiscal que atender. El año que viene, en cumplimiento con las metas con el FMI, tenemos que necesariamente alcanzar ese objetivo y la verdad es que al Estado no lo podemos poner en el rol de que sea el que presta a 20, 30 años de su dinero los créditos. Lo que queremos es que lo presten los bancos y que en todo caso el Estado pueda prestar un subsidio.

Lo que sí vamos eventualmente a evaluar es relanzar la línea de Solución Casa Propia Construcción que nosotros hemos otorgado, donde sí damos un subsidio de capital al frente para que la persona junto con un crédito hipotecario se construya su vivienda.

¿En qué situación está el emprendimiento de Grand Bourg? Hubo quejas de familias, ya que se hizo el sorteo y no hay fecha de entrega...

A cada una de las familias inscriptas les hemos contestado y enviado un correo electrónico para decirle que mantienen su derecho todavía. Es verdad que sobre esas inscripciones, aún no hemos entregado las viviendas. He leído alguna nota periodística que dice que las viviendas están construidas y que el proyecto no tenía el título de propiedad, pero nunca se tiene el título de propiedad ya que es un macizo que se construye de viviendas, luego hay que aprobarlo, hay que obtener el final de obra municipal, inscribirlo en el registro y en el catastro, subdividirlo y que se pueda escriturar. Estamos en pleno trámite de hacer eso. El Programa tiene que hacer la gestión, pero quienes la aprueban son la Municipalidad o la Provincia. He conversado en varias oportunidades este tema con el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda de Salta, Baltasar Saravia, y hace horas con el gobernador Juan Manuel Urtubey.

¿Qué se acordó en las conversaciones?

Conversé para que nos ayuden a apurar los trámites de subdivisión del predio. Las empresas prestatarias de los servicios públicos tienen que tomar la concesión de los servicios: agua, cloaca, luz y gas. El gobernador Urtubey me dijo que iba a revisar este tema del desarrollo urbanístico Grand Bourg para tratar de darle celeridad. Necesitamos que la provincia termine de aprobar los planos, la subdivisión de los mismos para que cada beneficiario pueda escriturar su vivienda. Somos los principales interesados en entregar la obra rápido para que sea habitada por sus beneficiarios.

Lo que sí abrimos esta semana es un concurso público para invitar a distintos bancos a participar en el financiamiento de las viviendas de esos desarrollos urbanísticos. La fecha límite de la presentación de ofertas es el 10 de agosto, fecha a partir de la cual procederemos con la adjudicación del concurso. Vamos a elegir a la entidad financiera que ofrezca las mejores condiciones crediticias para los beneficiarios y una vez adjudicado el concurso, el programa le dará -a las instituciones financieras- los datos de los beneficiarios de estos desarrollos: el de Talavera y el de Gran Bourg para que inicie la convocatoria. Distinto es el caso de Tartagal, donde también tenemos viviendas del plan ProCreAr que ya estamos gestionando con el Banco Hipotecario. Para favorecer esto entre el 27 de junio y el 11 de julio hicimos un operativo para recibir la documentación, ya que el banco no tiene sucursal allí. Los beneficiarios que aún no han podido entregar la documentación en este operativo pueden acercarse ahora a la sucursal de Salta capital a hacerlo.

Lo mismo haremos posteriormente con Talavera y Grand Bourg. Lo importante es que todos los seleccionados mantienen su condición, nadie la ha perdido.

Antes existía una línea de crédito de ahorro en UVAS, pero estas subieron mucho y ya no es muy rentable para la gente...

Lógicamente que a nivel macro hay que estabilizar la inflación. Esa es la primera premisa para que a la gente le sea interesante o accesible acceder a un crédito; sino baja su nivel de acceso. Y por otro lado estamos trabajando en cómo podemos favorecer el desarrollo de viviendas nuevas que estén destinadas a esta demanda y para que las mismas estén ofrecidas en pesos.

Lo que se ha producido en estos últimos dos meses y que ha generado esta caída en otorgamiento de créditos hipotecarios es que la devaluación del dólar hace que mucha gente venda sus propiedades en dólares, entonces los que tienen un crédito en pesos no logran acceder. Tenemos que contrarrestar, producir los incentivos adecuados para que se genere ofertas de viviendas en pesos, que estén destinadas al sector que tiene créditos hipotecarios.

¿Cuántas viviendas tienen pensado construir en Salta?

Tenemos 3.241 en ejecución. Lo que tenemos que trabajar con la provincia de Salta es cómo logramos mantener este nivel de inversión, actividad, empleo y que sea con otras fuentes también de financiamiento. El año que viene el necesario ajuste a la meta de déficit presupuestario que la Argentina va a tener que cumplir va a significar que el dinero que tengamos para la política habitacional no va a ser suficiente para atenderla entonces tenemos que trabajar en conjunto con las provincias para ver cómo podemos buscar otros mecanismos de financiación que permitan invertir en la vivienda. El Fonavi claramente es uno de ellos.

¿Cómo funciona ese mecanismo?

Es un Fondo Nacional de la Vivienda que recauda sobre el impuesto a los combustibles. Se transfiere de forma directa a las provincias. A raíz del pacto fiscal que los gobernadores suscribieron con el presidente a fin de 2017, volvió a ser de uso exclusivo para la política de vivienda. Ahí tenemos la posibilidad concreta que la misma ley establece de poder poner ese fondo en garantía de financiamiento para la construcción de viviendas, entonces una buena estructuración de ese Fonavi, de esa caja que reciben las provincias mes a mes, nos va a permitir financiar poniendo en garantía del flujo futuro y para que se pueda descontar al valor presente de esa transferencia que es Fonavi, en lo que tiene que ver con la inversión que necesita la provincia para construir viviendas.

Después tenemos que apalancar también con el sector privado, con todos estos incentivos para que pueda encontrar en el sector medio a atender los incentivos adecuados.

¿Cómo es la situación con respecto al presupuesto de este año destinado a vivienda?

Junto con el IPV Salta trabajamos codo a codo. Hemos dicho que los fondos que tenemos en el presupuesto para este año se van a agotar en su totalidad en el pago de las obras que están en ejecución y en algunos casos en su redeterminación de precios. Ese es el límite de los fondos que tenemos (para la provincia) y no vamos a comprometer mayor deuda que la que el presupuesto nos aprobó: 750 millones de pesos, de los cuales el Estado nacional ya ha abonado a la provincia 500 millones de esos. Los otros 250 millones de pesos que resta abonar serán pagados a lo largo de este año.

Recientemente desde el IPV informaron que las familias adjudicatarias no pagan las cuotas...

Es un tema que venimos trabajando con los institutos. Tenemos que lograr que este sistema pase a ser sostenible en el tiempo y para eso cada salteño que recibe una vivienda social como un ProCreAr tiene que poder pagar por la misma algo que sea razonable a su nivel de ingreso. Es injusto si entregamos viviendas sociales y los beneficiarios cobran ingresos dispares, pero todos pagan la misma cuota fija.

Hay algunos que están haciendo más esfuerzo que otros, entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que los institutos cobren una cuota que represente un 20 o 30% del ingreso familiar, de acuerdo a condiciones y que esas cuotas ajusten por algún tipo de indicador. Tenemos que lograr que todos paguen algo que sea justo, de acuerdo a sus posibilidades y que ese sistema permita retroalimentar, que el recupero de esas cuotas permitan financiar las viviendas de otros, nuevas obras.

Ahora entregan escrituras en Rosario de la Frontera...

Estamos participando del acto de entrega de escrituras en Rosario de la Frontera, son 60. Es un programa de regularización dominial que hemos firmado con la Provincia. Es una política nueva en la Secretaría de Viviendas de la Nación. Tenemos más de 1.000 casas por las que hemos otorgado los fondos a la provincia para que haga todo el trámite de subdivisión y escrituración.

Se trata de viviendas sociales construidas por el Estado, algunas construidas en 1980, pero cuyos beneficiarios nunca habían accedido al título de propiedad. El objetivo de este proyecto es concretar estas escrituras. Esta es una política muy sana para el Estado, y un tema que al presidente Mauricio Macri le parece central. Salta viene haciendo punta en esta política y nos interesa darle difusión.