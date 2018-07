Tadeo Alegre, cerca de Buenos Aires 2018

A menos de tres meses de iniciarse los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, un rugbista salteño se acerca a la mencionada competencia, ya que Tadeo Alegre fue citado a una concentración nacional con el seleccionado seven.

El jugador del Jockey Club integra la lista de concentrados junto a otros 15 deportistas de diferentes uniones.

La concentración tendrá lugar entre el 17 y 19 de este mes en las instalaciones del Club Atlético San Isidro en la Boya.

“Esta concentración forma parte del esquema de preparación que armamos de cara a los YOGBA. Tenemos planificadas cinco concentraciones más antes de los Juegos y la idea es empezar a definir el plantel que va a participar del torneo.”, sostuvo Lucas Borges, entrenador del Seleccionado.

Entre los convocados para esta concentración, además del salteño, se destaca la presencia del tercera línea, Bautista Pedemonte, quien participó del Mundial Juvenil de Menores de 20 años que tuvo lugar el mes pasado en Francia, y en el cual Argentina finalizó en la sexta posición.

“Pedemonte es un jugador con el cual habíamos trabajado antes de que sea seleccionado para el equipo de 15 con Los Pumitas. Hablamos con su entrenador y optamos por no convocarlo hasta que terminara su participación en el Mundial y ahora tendrá su oportunidad para mostrarse con el seleccionado de seven y seguir aprendiendo los detalles de esta modalidad que son distintos a los del 15.”, analizó el entrenador sobre la inclusión del jugador Santiagueño.

La competencia será entre el 13 y 15 de octubre en la Boya y solamente participará el rugby masculino.