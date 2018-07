Protesta de empleados frente al hospital Del Carmen, de Metán

Delegados de ATE y empleados del hospital Del Carmen, de la ciudad de San José de Metán, junto a concejales locales llevan se manifiestan frente al edificio de salud. Reclaman por el bajo salario de contratados que cobran tan solo $2.500 y también solicitan la designación a planta temporaria de 55 trabajadores.

"En este hospital - de Metán- no se pagan los viáticos y, por ejemplo, dos instrumentadoras no cobran -viáticos- desde hace 5 y 7 años. Las derivaciones en ambulancia no se hacen en las condiciones adecuadas", dijo Víctor Chuquisaca, delegado de ATE, sector Salud, de Salta capital.