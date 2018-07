Iván Kerr apuntó a la Provincia y al municipio por la demora en la entrega de las viviendas Procrear

A finales de agosto del año pasado 107 personas celebraron ser adjudicatarias de una vivienda en la urbanización construida por Procrear en el Grand Bourg. Sin embargo, los meses pasan y la entrega no se realiza a pesar de que las casas están terminadas. Iván Kerr, secretario de Vivienda de la Nación estuvo ayer en Salta y lamentó esta situación pero informó que hay trámites que deben agilizarse desde la Provincia y desde el Municipio para que la entrega siga su curso.

"A cada una de las familias inscriptas les hemos contestado y enviado un correo electrónico para decirle que mantienen su derecho todavía. Es verdad que sobre esas inscripciones, aún no hemos entregado las viviendas. He leído alguna nota periodística que dice que las viviendas están construidas y que el proyecto no tenía el título de propiedad, pero nunca se tiene el título de propiedad ya que es un macizo que se construye de viviendas, luego hay que aprobarlo, hay que obtener el final de obra municipal, inscribirlo en el registro y en el catastro, subdividirlo y que se pueda escriturar. Estamos en pleno trámite de hacer eso. El Programa tiene que hacer la gestión, pero quienes la aprueban son la Municipalidad o la Provincia. He conversado en varias oportunidades este tema con el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda de Salta, Baltasar Saravia, y hace horas con el gobernador Juan Manuel Urtubey", dijo en entrevista con El Tribuno.

"Conversé para que nos ayuden a apurar los trámites de subdivisión del predio. Las empresas prestatarias de los servicios públicos tienen que tomar la concesión de los servicios: agua, cloaca, luz y gas. El gobernador Urtubey me dijo que iba a revisar este tema del desarrollo urbanístico Grand Bourg para tratar de darle celeridad. Necesitamos que la provincia termine de aprobar los planos, la subdivisión de los mismos para que cada beneficiario pueda escriturar su vivienda. Somos los principales interesados en entregar la obra rápido para que sea habitada por sus beneficiarios", agregó Kerr.

Por otra parte informó que esta semana se abrió un concurso público para invitar a distintos bancos a participar en el financiamiento de las viviendas de esos desarrollos urbanísticos. La fecha límite de la presentación de ofertas es el 10 de agosto, fecha a partir de la cual procederán con la adjudicación del concurso.

"Vamos a elegir a la entidad financiera que ofrezca las mejores condiciones crediticias para los beneficiarios y una vez adjudicado el concurso, el programa le dará -a las instituciones financieras- los datos de los beneficiarios de estos desarrollos: el de Talavera -otra urbanización en Salta capital de 113 viviendas- con y el de Grand Bourg para que inicie la convocatoria. Distinto es el caso de Tartagal -con un desarrollo urbanístico de 104 viviendas-, donde también tenemos viviendas del plan ProCreAr que ya estamos gestionando con el Banco Hipotecario. Para favorecer esto entre el 27 de junio y el 11 de julio hicimos un operativo para recibir la documentación, ya que el banco no tiene sucursal allí. Los beneficiarios que aún no han podido entregar la documentación en este operativo pueden acercarse ahora a la sucursal de Salta capital a hacerlo. Lo mismo haremos posteriormente con Talavera y Grand Bourg. Lo importante es que todos los seleccionados mantienen su condición, nadie la ha perdido",e xplicó.