Leo Ponzio: “El domingo comienza la verdad”

En una conferencia de prensa brindada ayer antes de regresar a Buenos Aires, ya que el domingo enfrentará a Central Norte por Copa Argentina, el capitán y referente de River habló de ese partido y de la pretemporada.

“Al venir a lugares espectaculares te das cuenta de que estás en un club muy grande. No se puede pedir más para hacer una pretemporada. Fueron muchos días de entrenamiento, partidos ante rivales de jerarquía y ahora viene la verdad, desde el domingo, por una copa que siempre es importante”.

El capitán del millonario además valoró que River “mantuvo una base y eso es lo mejor”, en referencia a que solo se fue Saracchi al fútbol alemán.

Y amplió: “Es importante tener una base de muchos años, saber cuál es la idea del mismo entrenador. Todos los años ver a los mismos compañeros, mirarnos y entendernos”, dijo.

Durante la pretemporada lo más importante no es el resultado, sino hallar el funcionamiento colectivo que un equipo va adquiriendo con el correr de los días. Y eso hizo River en EEUU, con tres triunfos en igual cantidad de encuentros, lo que le permite encarar el semestre con mejor ánimo y mucho más sabiendo que no pierde desde hace casi 5 meses.

Pensando en el encuentro antes Central, Gallardo aún no definió el equipo que utilizará. Pero es sabido que el Muñeco quiere darle rodaje a sus mejores hombres de cara al partido por octavos de la Libertadores.

En este sentido, Armani sería el titular, pero le juega en contra que hace solo 8 días se sumó a los entrenamientos tras disputar el Mundial con Argentina. La misma suerte corren Enzo Pérez y Juan Quintero.

La línea defensiva iría con Montiel, Martínez Quarta, Pinola y Casco. Gallardo le daría rodaje a Martínez Quarta por Maidana, ya que este debe cumplir una fecha de suspensión ante Racing por los octavos de la Libertadores.

En el medio Ponzio y Nacho serán titulares, pero hay dudas para los otros puestos. Pérez, Martínez, Palacios y Quintero pelean por esos lugares.

Por el Pity hay ofertas de Europa, y si se confirma su venta no será de la partida ante el cuervo. Pérez viene con pocos entrenamientos, al igual que Quintero. Palacios jugó los dos primeros amistosos de titular y Gallardo lo considera fundamental. Y el juvenil Cristian Ferreira (primera pretemporada con el equipo) es la debilidad del Muñeco. En ofensiva jugarían Pratto y Scocco o Mora.