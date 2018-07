La agencia internacional que sacó las polémicas fotos "al natural" le salió al cruce a Wanda Nara

Después de que Wanda Nara asegurara que retocaron sus fotos al natural en Ibiza, donde aparece saliendo del mar junto a Mauro Icardi, desde The Grosby Group, la agencia que las tomó, salieron a contestarle con firmeza.

"Las retocaron para perjudicarme. Yo sé dónde tengo celulitis y dónde no. Me causó risa la panza que me hicieron -sostuvo Wanda en una entrevista con la revista Gente, para la cual realizó una nueva producción-. Ni en mis embarazos estuve así. Con mis posibilidades económicas nunca llegaría a estar tan mal como me mostraron en esas fotos. Existen un millón de tratamientos para solucionarlo".

Ramiro Souto, representante de The Grosby Group en Argentina y Sudamérica, explicó cómo fue el proceso de difusión de las fotos. "El sistema funciona así: el fotógrafo toma las imágenes, las sube a un servidor y quedan online para todos los clientes de la agencia, quienes eligen descargarlas, o no. Luego, cada editor o retocador de esos medios es el que decide si a la imagen hay que ponerle más o menos luz, o lo que sea necesario. Eso ya está en cada medio".



También hizo hincapié en que, para esta agencia internacional, el protagonista es Icardi y no Wanda Nara. "La agencia hace una cobertura en Ibiza porque es la playa más top a la que van todas las celebridades internacionales. Y en este caso, ella no es un personaje -puntualizó Souto-. Solo la fotografiaron porque es la mujer de un futbolista famoso, al igual que la agencia le sacó fotos a Marcos Rojo, Gonzalo Higuaín o Diego El Cholo Simeone".

Pero, ¿se pasaron por el Photoshop para que Wanda salga desfavorecida en las fotos? Souto apela al sentido común: "¿Con qué sentido retocaríamos esa foto? ¿Por qué la querríamos perjudicar? Tuvo más trascendencia de lo que imaginamos porque para nosotros era una foto más de relleno de la cobertura de la temporada europea. La agencia se dedica a vender fotos, no a hacer retoques ni usar Photoshop".

Luego, el fotógrafo analizó los posibles motivos por los cuales Wanda asegura que ese no es su cuerpo real. "Para mí no salió favorecida en la pose, porque son fotos robadas de un paparazzi y cuando eso sucede, el personaje está descuidado y al natural. Muchas veces ocurre que no salen favorecidos".

Souto insiste en que las fotografías se publicaron en su plataforma tal cual las tomó el fotógrafo: "Me guío en su buena fe. No tendría sentido retocar ninguna foto, incluso en las que ella está posando para Icardi".

El Rosario de Wanda, la clave en las fotos

Connie Ansaldi comparó dos imágenes de Wanda Nara, que durante sus vacaciones lució un Rosario en su cuello. En la secuencia de fotos que se difundieron a través de Grosby, el mismo aparece incompleto. La panelista destacó que en el supuesto retoque se habrían olvidado de ese detalle.

La mujer de Icardi retuiteó ese mensaje en las redes sociales avalando dicha versión. Sin embargo, en otras fotos que la propia modelo argentina publicó en su cuenta de Instagram, se ve cómo su Rosario aparece enredado con la cadena.