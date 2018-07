Mauricio Macri sobre la reelección: "Estaré el tiempo que ustedes decidan"

Inflación, dólar, oposición, reelección, corrupción y FMI. En vivo desde su cuenta de Instagram, el presidente Mauricio Macri respondió este miércoles preguntas de sus seguidores.

Entre sus respuestas, que se prolongaron por 22 minutos, el mandatario buscó “trasmitir que estamos haciendo lo correcto”. “En el pueblo no hay opositores, puede haber ciudadanos que no estén de acuerdo con el rumbo. Les digo que aunque les esté costando, y lo sé, este es el rumbo correcto, estoy absolutamente seguro. Si cometés un error, corregís pero sin cambiarlo”, destacó.

Y añadió: “Aunque tengas claro a dónde querés ir, muchos no lo ven y otros no lo quieren ver porque solo les importan sus intereses”.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de buscar la reelección el próximo año. “No me gusta hablar de esto porque de acá al 2019, cada día es una oportunidad de resolver un problema de un argentino. Pero yo ya he dicho, estoy acá para acompañar el cambio todo el tiempo que ustedes decidan”, sostuvo. Sin embargo, cuando le preguntaron si le gusta ser presidente, dijo: “Te lo respondo después”.

Sobre la crisis actual, dijo “es una tormenta para la cual hemos tomado muchas medidas”. “Esta tormenta nos pega porque gastamos más de lo que tenemos. Ahora, estamos enfocados a bajar el gasto del Estado”, reiteró.

En ese sentido, precisó que el préstamo del FMI se utilizará “para cubrir un tiempo más el enorme déficit que tiene Argentina”. “Estamos en camino de que la política haga su ajuste para que todos los argentinos puedan crecer. Cuando el Estado gasta más de lo que tiene, tiene que salir a pedir prestado”, remarcó.

Respecto a la fuerte suba del dólar en los últimos meses, el jefe de Estado reiteró que “tenemos un tipo de cambio flotante”. Y dijo que cuando baje la inflación, “tenemos que empezar en pesos y no en dólares, que es algo muy del argentino”.

“¿Por qué todo es más caro?”, preguntó un usuario, a lo que Macri respondió: “En parte es por la inflación y porque Argentina estuvo mucho tiempo aislada. Antes de esta devaluación, mucha gente se iba a Brasil, Chile y Miami porque habíamos elegido tener un país aislado”.

“¿Va a salir el país adelante?”, fue la última pregunta. Y Macri no dudó en su respuesta: “Va a salir porque estamos nosotros, los argentinos, y hemos decidido que esta vez nos toca. Sabiendo que no iba a ser fácil, iba a haber obstáculos. Estoy convencido”.

Momentos curiosos

Durante el video, hubo un momento muy curioso, que fue cuando leyó una consulta acerca de si le gustaba ser Presidente. El mandatario realizó un silencio de varios segundos y luego replicó: "Te lo contesto más adelante".

También hubo un usuario que le preguntó qué opinaba cuando le decían "gato". Entre risas, Macri no le dio entidad y afirmó: "Que se yo, me parece ocurrente".

Otra de las preguntas no políticas fue qué celular tenía ("un Samsung") y qué dibujitos miraba con Antonia: "Veo la Pantera Rosa, la miraba con mis hijas y sigue siendo igual de divertida".

Admitió que su tic es que se traba cuando habla: "Dicen que repito mucho las palabras". Y que sus profesiones frustradas son "cantante y futbolista".

"¿Trabajar cuando?", fue otra de las preguntas curiosas que recibió, aunque no la esquivó: "Comunicar es parte del trabajo del Presidente".