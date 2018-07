Un científico pide salvar el mundo poniendo un vaso con agua y azúcar afuera

No lo parecen, pero las abejas son una de las grandes razones por las que la humanidad está viva. Pero gracias a la contaminación y a la deforestación, su población está desapareciendo y podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta. Es por eso que si sos un amante de la naturaleza, hay algo muy simple que podés hacer para aportar tu granito de arena

Por miles de años, los humanos usamos los recursos de la tierra y llevamos a millones de especies a la extinción. Podemos decir que no sabíamos lo que hacíamos en ese entonces, pero ahora si lo sabemos. Las abejas son polinizadoras, y sin ellas, no estaríamos vivos. Son responsables de alimentar al 90% de la población mundial.

Eso puede convertirse en una realidad si no tomamos cartas en el asunto. En una emotiva publicación de Instagram, David Attenborough, un documentalista de 92 años, dijo que "en los últimos cinco años, la población de abejas se ha reducido en un tercio".

Hay una manera de hacer la diferencia. Attenborough dice que al dejar una cucharadita de azúcar y agua en su jardín o césped, puede ayudar a rehidratarlos cuando están cansados.

"En esta época del año las abejas a menudo pueden parecer muertas o que se están muriendo. Sin embargo, esto no es así. Las abejas pueden cansarse y simplemente no tienen suficiente energía para regresar a la colmena, lo que a menudo puede resultar en barridas. Si encuentra una abeja cansada en su casa, una solución simple de azúcar y agua ayudará a revivirla. Simplemente mezcle dos cucharadas de azúcar blanca granulada con una cucharada de agua y colóquela en una cuchara para que la abeja alcanzar."