Críticas del Colegio de Abogados a la legislación

Pedro Burgos, presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, explicó que la ley dice que el trabajador antes de iniciar un juicio laboral por accidente de trabajo o enfermedad profesional debe ir a las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Primero debe iniciar el trámite ahí y si no está de acuerdo con las conclusiones que se puedan arribar en las resoluciones recién ahí podrá hacer un juicio laboral.

El abogado hizo varios cuestionamientos sobre esta nueva ley y su aplicación. La primera, que ya se mencionó (página dos), es sobre la creación de las comisiones médicas en los distintos distritos judiciales.

En segundo lugar, hizo hincapié en que se forzaría a los trabajadores en acudir a esas comisiones médicas. "En Salta no hay conciliación obligatoria porque no hace falta. Normalmente uno va a la Secretaría de Trabajo, es por eso que sería forzar una situación", lanzó Burgos.

Excesiva litigiosidad

El defensor consideró que "es una falacia" que en la provincia exista una excesiva litigiosidad, que es el fundamento para adherirse a la ley de riesgo de trabajo.

"Es falso, en Salta no hay muchos juicios de accidente de trabajo. La totalidad de los juicios en el 2012 eran de 2.200 por año y por accidentes de trabajo no eran ni el 5%, y sigue siendo todos los años iguales. No hay mayor demanda laboral, no creció la estadística. Nosotros no movemos la aguja para nada. En nada comprometen a las ART y a los empleadores frente a las ganancias enormes que tienen las aseguradoras", remarcó a El Tribuno el presidente del Colegio de Abogados.

Otra de las críticas expuestas por Burgos se centra en que esto permitirá a los empleadores dilatar cada día más la posibilidad de que le hagan un juicio laboral.

"¿Qué intereses se persiguen? Favorecer al trabajador para que resuelva sus problemas... para nada", polemizó el abogado.

Efecto suspensivo

El letrado afirmó que una de las peores adhesiones provinciales que se realizó en el país es la de Salta. "Lo que está mal es que si yo opto por ir a un juicio laboral, esto tiene efecto suspensivo a lo que se haya resuelto en la comisión médica. Efecto suspensivo quiere decir que no va pasar nada, la situación va a seguir igual hasta que termine el juicio laboral. Y esto es grave. Actualmente la ART me paga lo que ya me reconoce y voy a juicio laboral por la diferencia. El trabajador termina siendo acorralado para tomar la decisión de aceptar lo único que le va a brindar la comisión médica o lo único que le va reconocer la ART en ese momento", explicó.

El presidente del Colegio de Abogados analizó que por todas las cuestiones vinculadas a la Justicia y las demoras que provoca, es posible que el trabajador termine aceptando la comisión médica y decida no hacer juicio.

"No será libre y voluntaria su decisión para aceptar o no lo que está propuesto. Además, la ley de riesgo de trabajo dice que si el trabajador acepta lo que se le propone no está habilitado para realizar un juicio. Deja de ser una opción par dar lugar a una coacción de aceptación de lo que está ahí", añadió.

Otro tema que preocupa al titular de la institución salteña es que el trabajador debe concurrir a la comisión médica con un abogado, pero no puede costearse uno, será la Superintendencia quien le brinde un defensor. "Entonces se plantea si el abogado que designe la Superintendencia va a decir algo contrario a lo que ya se dijo. Es imposible porque hay un conflicto de intereses entre el abogado que es derivado de la Superintendencia, nunca le va a decir que está en contra de lo que dice", aseguró Burgos.

Al finalizar la nota con este medio volvió manifestar que en Salta no hay excesiva litigiosidad. "La cantidad de juicios es muy ínfima que ni les preocupa a las ART, que son las grandes beneficiarias de este sistema. Va a lograr un cambio pero en perjuicio del trabajador, porque no va a poder cobrar parte de lo que le reconozca la ART a la comisión médica y después ir a juicio laboral como pasa actualmente", concluyó.