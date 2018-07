Boca juega esta noche con Tevez, Benedetto y Zárate en el ataque

Boca jugará un amistoso hoy con Independiente de Medellín y pondrá en escena a su principal formación, aunque no dispondrá de Pavón ni de Barrios.

Boca probará su principal equipo, salvo por la ausencia de los mundialistas Cristian Pavón y Wilmar Barrios, con el tridente de ataque compuesto por Carlos Tevez, el recuperado Darío Benedetto y el refuerzo Mauro Zárate, para el segundo amistoso de su pretemporada en Estados Unidos frente al Deportivo Independiente Medellín de Colombia.

El encuentro se disputará a partir de las 20.10 (hora argentina) en el FAU Stadium de Florida, con televisación en vivo de Fox Sports Premium.

Después de sus dos amistosos con Miami United este lunes, donde empató 1-1 y ganó 7-2, Boca jugará su segundo partido de pretemporada, donde el entrenador Guillermo Barros Schelotto buscará seguir dando rodaje a quienes imagina como titulares.

Por eso, salvo por Pavón y Barrios, que se incorporaron hace algunos días al resto del grupo luego de haber gozado de sus vacaciones tras el Mundial de Rusia 2018, todos estarán de entrada en el campo de juego.

“Hicimos una pretemporada muy buena, en la academia las instalaciones son muy buenas, hicimos un trabajo específico en todos los aspectos. Los refuerzos se sumaron muy bien al grupo, que es muy humano, y hay que aprovechar todo este tiempo, ojalá podamos rendirle a Boca no solo en estos amistosos, sino en el próximo semestre que hay muchas cosas importantes por jugar”, explicó Barros Schelotto en declaraciones a la página oficial del club.

Este sábado, entonces, debutarán Mauro Zárate -tras su polémica salida de Vélez- y el veloz colombiano Sebastián Villa, que se moverá por el sector derecho del ataque.

También se destacará el regreso de Darío Benedetto, ubicado delante del ex-Vélez, que viene de convertir un triplete en su primer encuentro luego de la rotura de ligamentos que sufrió la temporada pasada.

El mediocampo lo compartirían entre Pablo Pérez y el juvenil Agustín Almendra (convocado a la Selección argentina Sub 20), ante la ausencia de Wilmar Barrios (todavía no se incorporó) y el desgarrado Fernando Gago.

En la defensa estarán Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Emanuel Mas, acompañados en el arco por Agustín Rossi.

“Independiente Medellín y Colorado Rapids (rival en el último amistoso el martes próximo) tienen la sensación de jugar con el bicampeón de Argentina y es algo muy importante y estimulante para ellos”, remarcó Barros Schelotto.