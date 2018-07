Jaguares cerró su mejor temporada en el Súper Rugby

Por primera vez en tres ediciones jugadas, los Jaguares lograron meterse entre los ocho mejores equipos del Súper Rugby. Este sábado había ilusión de lograr un paso más pero la franquicia argentina perdió frente a Lions por 40 a 23 en los cuartos de final en el estadio Ellis Park de Johannesburgo. En las temporadas 2016 y 2017 no pudieron superar la primera fase, pero en la que está en curso logró una racha histórica de siete triunfos consecutivos que sumados a los dos anteriores los colocó en los play-offs.

El conjunto argentino terminó abajo en el primer parcial por 24 a 9, pero en el complemento pudo marcar dos tries, aunque el equipo sudafricano fue superior en los momentos claves y se llevó la victoria. Ahora Lions se enfrentará a Waratahs, mientras que la otra semifinal la disputarán Crusaders y Hurricanes.

En el primer tiempo Jaguares tuvo mayor posesión de pelota, pero fue Lions el que logró llegar mejor al ingoal y apoyó tres tries. Los dirigidos por Mario Ledesma se mostraron imprecisos en las formaciones y nunca leyeron bien el partido que le propuso Lions, mucho mejor en el trabajo de los fowards y sobre todo de los wines.

Fue un primer tiempo intenso, con mucho contacto, y si bien Jaguares tuvo chances de anotar solo logró hacerlo a través del pie de Nicolás Sánchez, quien logró sumar tres penales.

Jaguares arrancó con todo en el segundo tiempo y en menos de 10 minutos acortó de manera fuerte la diferencia. Primero fue Bautista Delguy y luego fue Pablo Matera el que apareció como una tromba para apoyar por segunda vez en el ingoal del local, que con las conversiones de Sánchez dejó a Jaguares a solo cuatro puntos de su rival: 27-23.

En un avance a fondo Jaguares cometió un error en el manejo de la pelota y no pudo concretar, y en la contra fue Lions el que marcó un nuevo try por intermedio de Andries Coetzee y más la conversión de Jantjies, los locales estiraron diferencias 34- 23.

Cuando Jaguares quería volver a emparejar las acciones apareció la calidad de Jantjies para meter un drop que apaciguó un poco el ímpetu argentino y así poner el 37-23. La capacidad de Malcom Marx para recuperar pelotas fue una tarea vital para que el local no solo equiparase el trámite del juego, sino también que permitió que Lions se adelantara aún más en el marcador.

Jaguares intentó cambiar el curso de la historia renovando la línea de fowards, para tener un poco más de oxígeno, pero Lions fue lapidario y casi no dio resquicio a ninguna reacción y se llevó el triunfo.

La síntesis

LIONS 40 JAGUARES 23

J. Van Rooyen S. G. Botta

M. Marx A. Creevy

R. Dreyer N. T. Chaparro

M. Orie G. Petti

F. Mostert M. Kremer

A. Smith P. Matera

C. Brink T. Lezana

W. Whiteley J. O. Desio

R. Cronje G. Bertranou

E. Jantjies N. Sánchez

A. Dyantyi M. Moroni

H. Vorster J. de la Fuente

L. Mapoe M. Orlando

R. Combrinck B. Delguy

A. Coetzee E. Bofelli

DT: S. D. Bruin DT: M. Ledesma

Tantos. PT: 4’, 6’ y 37’ penales de Sánchez (J); 8’ try de Combrinck conversión de Jantjies (L); 15’ try de Vorster conv. de Jantjies (L); 26’ penal de Jantjies (L); 27’ try de Marx conv. de Jantjies (L). Resultado parcial: Lions 24 - Jaguares 9. Tantos. ST: 2’ try de Delguy conv. de Sánchez (J); 4’ y 36’ penales de Jantjies (L); 8’ try de Matera conv. de Sánchez (J); 17’ try de Coetzee conv. de Jantjies (L); 24’ drop de Jantjies (L).

Estadio: Emirates Airline

Árbitro: Jaco Peyper (SUD)

Fue el último partido de Nicolás Sánchez

La derrota de este sábado frente a Lions no solo significó la despedida de Jaguares del actual Súper Rugby, sino también el último partido del tucumano Nicolás Sánchez en la franquicia. El medio apertura, de 29 años, seguirá su carrera en el campeonato francés con el Stade Français.

Sánchez, 62 veces internacional con Los Pumas, ya conoce el Top14 francés después de haber jugado en Burdeos (2011-2014) y Tulón (2014-2015).

Este fichaje significa que, en estos momentos, Sánchez, uno de los puntales del seleccionado argentino, no podría participar en el próximo Mundial de Japón 2019 por la política de la Unión Argentina de Rugby (UAR) de obligar a los jugadores a jugar con la franquicia de Jaguares para ser seleccionable por el equipo nacional.

En 2011, Sánchez ganó la Vodacom Cup con Pampas XV, plantel que integraban varios compañeros que hoy están en Jaguares. Ese mismo año, fue su debut en un Mundial, siendo el jugador más joven de aquel plantel, con 22 años, en Nueva Zelanda.

En la Copa del Mundo de 2015, ya con mucha experiencia encima, Sánchez finalizó como goleador del Mundial que se jugó en Inglaterra y obtuvo el cuarto puesto con Los Pumas. Con Jaguares disputó 27 partidos.