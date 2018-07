La U recibe al campeón en un duelo clave por el Regional

La primera fase del Torneo Regional del NOA Fredy Narese va llegando a su fin y la lucha por un lugar en la siguiente ronda sigue al rojo vivo. Este domingo, con la disputa de la quinta fecha, el certamen ofrecerá otra jornada apasionante, en la que varios equipos comenzarán a definir su suerte en el torneo.

Uno de los partidos más atractivos de la fecha será el que enfrentará a Universitario de Salta contra Natación y Gimnasia, vigente campeón del Regional. La U acumula dos triunfos consecutivos y tiene entre sus objetivos realizar el mejor torneo posible; para ello deberá superar al duro equipo tucumano en el encuentro que se jugará en El Huaico, a partir de las 16 por la zona A.

La actividad de este grupo arrancó ayer con dos partidos; Cardenales se impuso sobre el Jockey Club de Tucumán por 36 a 10, mientras que Huirapuca se mantiene firme en la cima tras derrotar 42 a 27 a Los Tarcos.

En tanto, Gimnasia y Tiro continuará su camino en la zona B enfrentando esta tarde a Old Lions en Santiago del Estero; el partido se jugará también desde las 16.

La zona se completará con los partidos entre Lince vs. Tucumán Rugby y Santiago Lawn Tennis vs. Tucumán Lawn Tennis; fecha libre tendrá el Jockey Club de Salta.

Hoy también se jugará la quinta fecha del Regional Desarrollo. En Tucumán, Tigres buscará su cuarto triunfo consecutivo frente a Liceo y Tiro Federal (ya clasificado a la zona Promoción) intentará extender su invicto enfrentando a Corsarios. Ambos encuentros se desarrollarán a partir de las 16.