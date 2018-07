La U y el albo tropezaron en la quinta fecha del Regional

La quinta fecha del torneo Regional del NOA de rugby cerró su capítulo en la jornada de ayer, los equipos salteños no pudieron hacer pie, ya que Universitario cayó como local y Gimnasia y Tiro perdió en Santiago del Estero. El Jockey Club, en tanto, tuvo fecha libre.

Los verdes de El Huaico no pudieron mantener su racha positiva y sufrieron un tropezón ante Natación y Gimnasia de Tucumán en la zona norte de la ciudad, al perder por 34 a 16, mientras que el albo tuvo un segundo tiempo para el olvido y el león logró dejar la victoria en su casa, 25 a 3.

En la casa de la U, donde el local festejó hace menos de un mes el Torneo del Interior B, esta vez no pudo darle una alegría a su público, porque la visita desde el primer minuto se impuso en el juego y a los 20 minutos ya ganaban 10 a 0. Un penal de Eliseo Morales llegó al final de la primera etapa y no hubo mucho más que eso.

En el complemento el local volvió a descontar de penal, en dos oportunidades, a través de su medioscrum, y se puso un punto abajo (9-10).

La respuesta de Natación no tardó en llegar con un penal y más tarde con tres nuevos tries, para comenzar a sellar el triunfo. Sobre el final, Morales marcó el try del descuento y Lucas Genovese convirtió, para que el marcador final sea 34 a 16 para los tucumanos.

La U suma dos triunfos y la misma cantidad de derrotas (además de la fecha libre) en lo que va de la competencia.

Pobre desempeño

En la cancha de Old Lions, en Santiago del Estero, Gimnasia y Tiro solo resistió un tiempo, la primera parte del partido, donde se fue al descanso con un penal convertido para cada equipo, 3 a 3.

Ya en el complemento, los albos sufrieron el avance del león santiagueño que se comenzó a agrandar con el correr de los minutos y finalizó 25 a 3, ya que los salteños no marcaron tantos en ese tramo.

La frutilla del postre para el conjunto de la Madre de Ciudades fue que se llevó el punto bonus ofensivo.

Los millonarios, que aún no quedaron libres, suman su tercera derrota y tienen dos victorias.