El conmovedor relato del salteño Roly Serrano: "Crecí pensando que mi mamá había fallecido"

El prestigioso actor salteño Roly Serrano conmovió ayer en su visita a la mesa de Mirtha Legrand al relatar su dura historia de vida y recordar el reencuentro con su madre, a quien creyó muerta durante varios años.

El actor de El Marginal 2 abrió su corazón luego de que Mirtha tirara un dato revelador. "Decime una cosa, ¿es cierto que tu mamá, viendo este programa, le dijo a sus hijos éste que está almorzando con Mirtha es hermano de ustedes, es cierto? A ver, contame, cómo fue?", preguntó la conductora

"Bueno, con mi mamá no nos veíamos nunca, no nos vimos nunca, inclusive había crecido pensando que mi mamá…No pensando, me decían que mi mamá había fallecido", dijo Serrano en el comienzo del relato.

"Entonces un día discutiendo con mi papá me entero que no había fallecido mi mamá, nos habían separado, una historia de familia muy dura. Y entonces la busqué y la busqué y no la pude encontrar", continuó.

"Y un día estábamos en el Ateneo haciendo Áryentains y llego y me dicen en la boletería hay una señorita que te está esperando, quiere hablar con vos. Me acerco y me dice 'hola, quiero hablar de Marcela', y automáticamente se me heló la columna vertebral. Yo le dije 'vos sos hermana mía?' y me dijo sí", agregó.

“No sé, fue como una intuición. Aparte, físicamente nada que ver, yo soy un bonsai de mi mamá, mi mamá la gorda es igual a mí. Y nos abrazamos, nos pusimos a llorar y ahí fue que me encontré con mi mamá. Ella tenía mucho miedo que yo la rechazara", señaló , visiblemente emocionado.

"¿Los había dejado ella?", preguntó Mirtha para conocer detalles de la historia.

"No, no nos dejó, nos separaron. Digamos, una familia tremenda, nos separó a toda la familia, la desarmó prácticamente, y mi mamá sufrió muchísimo. Cuando yo me entero lo que vivió a partir de que le sacaron sus hijos, todo ese supuesto dolor por pensar que esta mujer me abandonó se transformó en otra cosa, yo dije por Dios cómo sufrió esta mujer. Yo sufrí mucho por no tener ni mi mamá ni mi familia", respondió el actor.

Para finalizar con el relato, Roly reveló cómo fue la confesión de su madre a sus hermanos mientras lo veía en un programa de La Chiqui.

"Ella me dice 'estábamos almorzando, estaba viendo televisión, se levantaba y se iba. Después me di cuenta que era cuando vos aparecías se levantaba y se iba'. Y un día no se aguantó y les dijo 'ese señor es hermano de ustedes'", recordó.

Fuente: El Trece