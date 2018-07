Los Infernales de rugby juegan hoy ante el Jockey en el Martearena 

Hoy, después del mediodía, el vehículo de traslados del Servicio Penitenciario de la provincia saldrá del penal de Villa Las Rosas, pero esta vez no irá a la zona norte, rumbo Ciudad Judicial (donde habitualmente llevan a los presos), sino que lo hará para el sur capitalino, más precisamente al estadio Padre Ernesto Martearena, donde el plantel de Los Infernales, formado por 18 internos, jugará un partido de rugby ante el Jockey Club, desde las 14. La entrada es libre y gratuita para todo público y se jugarán dos tiempos de 30 minutos.

Si bien es cierto que alrededor de 60 internos juegan rugby desde hace un par de años bajo la dirección de la División de Bienestar, pero no todos podrán asistir porque los presos que cumplen condenas más graves tendrán que esperar a sus compañeros en el penal, como así también los que no tienen buena conducta.

Días atrás, Raymundo Sosa (h), exjugador de Universitario, Los Mayuatos y uno de encargados del proyecto junto a otras personas ligadas a la actividad en la capital salteña, dijo a El Tribuno: “Nosotros trabajamos junto a la Fundación Espartanos, que inicio este movimiento del rugby en las penitenciarías en 2009. Se viven los valores básicos del rugby, no putean a los árbitros cuando nos toca jugar y se trabaja en equipo”.

Los Infernales saldrán del penal por primera vez desde que se formaron, pero no será el primer partido ante un equipo de rugby, porque ya jugaron contra Gimnasia y Tiro, Universitario, Católica, Vaqueros y Tigres.

¿Cómo lo toma el Jockey?

El choque de hoy es más que importante para el plantel de internos, pero no solo para ellos, sino para los jugadores, el staff técnico de la pre-intermedia del Jockey Club y los dirigentes de esa institución.

Bernardo Saravia Toledo, uno de los entrenadores de los albirrojos, dialogó con El Tribuno: “Lo pensamos como un partido más de rugby, cuando les comunicamos a los chicos lo preparamos seriamente”.

La idea para el rival de Los Infernales es “inculcar valores y saber que es un equipo nuevo, con pocas experiencias”.

Saravia Toledo dijo que tras el encuentro “tenemos pensado regalarles un juego de camisetas del Jockey, botines y lo que recaudamos de una colecta para ayudarlos en elementos de entrenamientos”.

Además dejó un mensaje: “Lo que hayan hecho no nos importa, porque ya están cumpliendo una condena. No tenemos que juzgarlos, sino aportar haciendo lo que nos gusta, inculcarles los valores. Alguno de ellos saldrá en poco tiempo y las puertas del Jockey están abiertas”.