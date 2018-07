Sara Winter:: "Las chicas de pañuelos verdes no están luchando por más penas para los violadores"

Sara Winter, una joven brasileña, estuvo en Salta para acompañar a los grupos pro vida de Salta, incluso dio una charla en el colegio San Pablo y en la Agrupación Gauchos de Gemes. Durante cinco años fue una activista feminista, pero ahora se opone duramente a ese movimiento. Principalmente con convicciones cristianas, cuestionó el proyecto de la legalización del aborto que se debate en el Senado nacional.

¿Cuál es su visión del debate del proyecto del aborto en la Argentina ?

Lo que está pasando es una práctica antidemocrática muy grande. El presidente Macri es un mentiroso, cuando pedía votos por toda la Argentina decía que era un pro vida, que no se iba a hablar de aborto y ahora está traicionando al pueblo que lo votó. Está teniendo una postura antidemocrática.

Escuchar a los sectores que piden la despenalización del aborto y llevar el tema al Congreso, ¿no es una práctica democrática?

La mayoría de la población argentina es cristiana. Los cristianos no apoyan el aborto. La definición básica de la democracia es la voluntad de la mayoría sobre la minoría. Todas las leyes deben ser morales. La moral es toda expresión de la naturaleza.

¿Cree que una mujer que aborte debe ir presa?

¿Por qué estamos hablando de que las mujeres aborten? ¿Por qué las chicas de pañuelos verdes no están luchando para una pena más alta para los violadores? Hay prioridades para luchar. Una mujer no debe ser tratada como una criminal, se le debe dar la oportunidad de continuar con su embarazo. Las mujeres argentinas no están abortando porque les gusta. Es una intervención médica muy fuerte. Hay maridos abusivos que están haciendo todo tipo de violencia de género, hay violadores dentro de las casas de las niñas abusadas. Ahora, las llevarán para hacer el aborto y ellas volverán a esas casas. Los legisladores argentinos tienen que concentrarse en solucionar todos esos problemas de base, la pobreza. Así, la mujer argentina se sentirá tan realizada que no recurrirá a un aborto cuando se quede embarazada. Tendrá la oportunidad de planear su familia. Eso falta en la Argentina

¿Cree que falta educación sexual en la Argentina?

Depende de que tipo de educación sexual.

La educación sexual integral, que prevé la ley y las provincias no la cumplen...

Lo que pasa es que la educación sexual no está solo en enseñar sobre píldoras o cómo poner el preservativo. Se debe enseñar cómo tener responsabilidad, cuál es el papel del hombre y de la mujer, cómo tener una familia. Hay cosas que le competen al padre, a la madre y a la familia enseñar. La escuela, en mi opinión, debería concentrarse en disciplinas como Matemáticas, Historia, Geografía y esas cosas. Nuestra sociedad está completamente descristianizada.

Pero somos un Estado laico...

Sí, Estado laico no significa un Estado descristianizado.

¿Cree que habrá efecto dominó en la región si se aprueba la ley?

Sí, claro. Argentina, no sé por qué, es un agente influenciador muy grande. Es muy importante que toda Latinoamérica vea lo que está pasando en la Argentina. Después hay un efecto cascada. Las feministas en Brasil estaban quietas y ahora están luchando de nuevo en las calles.

El aborto no debe salir porque es un mandamiento de Dios, y dice no matar.