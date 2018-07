Los técnicos salteños culpan a todos por el fracaso de la Selección en Rusia

Oscar Mendía, técnico de Los Cachorros, aseguró que “responsables son todos, desde la desorganización de la conducción hasta la falta de actitud de los jugadores y la improvisación del técnico. Fueron tres cosas claves, está todo mal organizado, el DT improvisa con la lista y jugadores que no estaban bien, fue todo un fracaso. Esto se cambia desde la base, apoyando al técnico que venga, buscando un técnico con capacidad de conducir la Selección y la renovación del plantel, hay jugadores que que cumplieron un ciclo y los jóvenes están marcando tendencia”.

Por su parte, Néstor Choque, el responsable técnico de Sanidad se sacó el veneno al resaltar que “fue un desastre todo, veníamos perdiendo todo, pediría que se vayan todos. No hay jugadores, los dirigentes son nefastos, Boca maneja la AFA, los jugadores son jodidos, te quieren manejar el equipo. Desde un principio no sabías a que jugaba a la Argentina, vos como técnico tenés que tener un libro, el primer partido era un conglomerado de atacar y defender. Tiene que haber un cambio, Argentina y Brasil proven jugadores a todo el mundo. El jugador es jodido, pero el técnico un payaso”.

Finalmente, el DT de an Antonio, Martín Martos, insistió que “es un conjunto de todo, esta es una decantación principalmente en lo que pasa a nivel dirigencial. Obviamente los principales protagonistas son los jugadores y el cuerpo técnico pero no es excusa, los jugadores son los que entran al campo de juego a responder. No nos olvidemos que estamos representando a 40 millones de argentinos.

Hubo muchos errores sobre todo por la mala organización, si bien llegamos donde llegamos porque no hubo el cambio que uno esperó en el Mundial”.