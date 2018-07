Chadli comparó a Mbappé con Messi a su edad

“Lo que hace Kylian Mbappé a su edad jamás lo había visto, salvo en el caso de Lionel Messi”, aseguró este domingo el centrocampsita belga Nacer Chadli, rival de Francia en semifinales del Mundial 2018.

Interrogado por la diferencia de velocidad entre Mbappé, apodado “37 km/h” después de alcanzar esa velocidad el punta frente a Argentina en los octavos de final en una jugada, Chadli señaló un poco en broma que “yo no corría a fondo” cuando fue medido a 31,5 km/h en una aceleración que metió contra Japón.

“Todavía no hemos hablado sobre cómo vamos a jugar contra Francia, por lo que aún no existe un plan antiMbappé”, dijo el jugador del West Bromwich, después de que le preguntaran por cómo iban a parar al veloz atacante francés.

Asimismo, el centrocampista belga evitó mostrarse temeroso ante los bleus, que vienen de dejar en el camino a la albiceleste y a Uruguay en las rondas previas de eliminación directa.

En todo caso, “cuando derrotas a Brasil, no debes temerle más a nadie, debes respetar a todo el mundo y eso es importante para un jugador de fútbol, pero si juegas con miedo no puedes hacer nada”, explicó Chadli.

Bélgica y Francia se miden el martes en San Petersburgo por un lugar en la final del Mundial 2018.