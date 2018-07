Juventud Antoniana y Central Norte conversan para jugar otro amistoso

La disputa de otro clásico salteño serviría para cubrir, en partes, las empobrecidas arcas de ambos clubes. En el santo, que se prepara para jugar con Rosario Central, aún no apareció el Ratón Ibáñez

Ante la escasez de fondos, los dirigentes de Juventud Antoniana y Central Norte están conversando para confirmar un partido amistoso entre los equipos que se preparan para cumplir sus respectivos compromisos por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El plantel antoniano conducido por Gustavo Módica se viene alistando e incorporando a nuevo jugadores para enfrentar a Rosario Central, el 2 de agosto, en la cancha de Unión de Santa Fe.

Al cuervo le falta menos porque el 22 de julio en el estadio de Colón de Santa Fe jugará frente a River Plate.

Pero en ambos clubes, sin competencia aún y ante la falta de ingresos como para palear el momento que se sufre por la falta de dinero, los dirigentes planificaron continuar con las charlas para ver si, hoy, a más tardar, se puede cerrar con las negociaciones y oficializar nuevamente la disputa de un clásico salteño para el próximo domingo en el estadio Padre Martearena, con horario a definir.

De algún modo, el partido anterior entre ambos rivales dejó muy buenos dividendos y no es descabellada la idea de volver a reeditar un partido de estas características.

Sin el “Ratón” Ibáñez

El plantel antoniano inició ayer, en turno matutino, la segunda semana de entrenamientos. Nuevamente, como ocurrió cuando el DT Gustavo Módica citó a los jugadores para poner en marcha el nuevo proceso, el “Ratón” Ibáñez pegó el faltazo. La ausencia del experimentado atacante ya genera cierta desconfianza, ante el ofrecimiento que le podría haber acercado algún otro club interesado en contar con sus servicios. Pero desde la dirigencia antoniana son cautos y consideran que Ibáñez de un momento a otro llegará a Salta para sumarse al grupo de trabajo e incluso cumplir con el contrato que tiene con Juventud. Y a la espera del Ratón Ibáñez, vale considerar que el DT Módica cuenta con él como base para jugar primeramente con Rosario Central. Así, como arquero figura Juan Cruz Mulieri; los defensores Juan Pablo Cárdenas y Juan Pablo Antunes; el mediocampista ofensivo Claudio Acosta; el delantero la “Chancha” Leandro Zárate. Y también se tiene presente la recuperación a pleno de Carlos Ramadán (tras superar una intervención quirúrgica en una de sus rodillas)

A estos jugadores también aparecen aquellos que ya tuvieron su primera experiencia en el torneo pasado y que son los productos genuinos del club, entre ellos: El “Momoto” Ricardo Gómez, Nicolás Pérez, Juan Cruz Bautista, Leonardo Villa, por citar.

Pero el entrenador Módica fijó una apuesta con las nuevas incorporaciones. Jesús Guaymás, Diego Pascuttini, Gustavo Ortiz fueron los primeros en llegar. Luego, apareció Gastón González (ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy). Ayer, lo hizo Juan Molina.

En la lista de refuerzos se encuentra el correntino Julio Montero, quien junto a Nicolás Rivero (ex Deportivo Tabacal), se estarían presentando, a más tardar mañana.

Anoche, a última hora se anunció que el tartagalense Jesús Mendoza, (ex Gimnasia y Esgrima de la Plata y Villa San Carlos) y que cumple funciones de mediocampista, tendría todo acordado para su arribo al club de la Lerma.

En referencia a algunos otros nombres, para el DT Módica las negociaciones se están encaminando por la llegada de otros cinco jugadores. “Un arquero, dos defensores, un volante y un atacante, son las prioridades que tenemos”, comentó el entrenador.

Claro que para seguir sumando jugadores es necesario saber si el presupuesto del club alcanza. “Están dentro los números”, explicó Módica.