Cristiano Rattazzi: "La población va a tener que pagar esta fiesta"

El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, sostuvo que "la población va a tener que pagar esta fiesta", en relación a la abrupta devaluación que llevó al dólar a más de 40 pesos y reclamó al gobierno “liberar” al precio del dólar.

En declaraciones a Maldita Suerte por FM La Patriada, el empresario relativizó el efecto del anuncio realizado por el presidente Mauricio Macri el miércoles sobre un nuevo acuerdo con el FMI: "Fue un pequeño anuncio. Lo que veo es que tendrían que animarse a liberar el dólar y basta de tener este tironeo sobre el dólar. Un dólar libre hacer que funcione mucho mejor la economía", consideró.

"Hace varios años que tenemos 30% de pobreza, hay que hacer un gran esfuerzo para ellos. El resto de la población va a tener que pagar esta fiesta, cada uno con su parte"

"No considero que sea el pueblo el que siempre pone el hombro, creo que cada uno pone el hombro desde su lugar. Nosotros, con esta crisis del dólar y coso (sic), estamos perdiendo plata que antes no perdíamos, pero no importa, lo importante es que todos pongamos el hombro".