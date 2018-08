Chacho Coudet borró a Nery Cardozo y a Soto

Eduardo Coudet "borró" al mediocampista Neri Cardozo y el defensor Alexis Soto, dos de los puntos bajos de la eliminación ante River de la Copa Libertadores, y no están en la lista de convocados para el duelo ante Rosario Central, líder de la Superliga, el próximo domingo por la cuarta fecha.

Si bien todavía no dio indicios del once titular, el DT mandó su mensaje con las bajas de Neri Cardozo, uno de sus jugadores preferidos y por el que él hizo mucho fuerza para que llegara, y Alexis Soto, a quien parece, se le terminó el crédito.

A Neri le costó carísimo ese pase cortó que desembocó en la contra de River para el 2-0, quizá la piña más dura a Racing en el estadio "Monumental".

El lateral, otro que no cumplió y se fue expulsado, no está en la lista por bajo nivel pero además porque para el Chacho el titular es Mena, de buen rendimiento.

El que ocupó uno de los lugares en la lista de concentrados será el talentoso uruguayo Rodrigo Amaral, luego de su puesta a punto física.

El uruguayo, quien viene jugando en Reserva y recibió muchos elogios, estará por primera vez en el banco de suplentes de Racing.

Entonces, la lista de concentrados de Racing será con los arqueros Gabriel Arias y Javier García; más Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Eugenio Mena, Leonardo Sigali, Lucas Orban, Nery Domínguez, Gastón Díaz, Augusto Solari, Matías Zaracho, Rodrigo Amaral, Ricardo Centurión, Guillermo Pol Fernández, Jonathan Cristaldo, Maximiliano Cuadra, Lisandro López y Gustavo Bou.