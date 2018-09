El beach vóley está de vuelta con sus nuevas canchas 

El vóley crece en Salta, casi en el anonimato. Y ni el mal clima del sábado pudo opacar la jornada festiva que se vivió en la zona del Delmi, con la inauguración de las canchas de beach vóley. Tremendo logro de la Asociación Salteña.

Sin dudas fue una jornada especial para el vóleibol local ya que después de mucho tiempo disfrutó de su rama “top” como la playera, marcando, además, un hecho histórico.

Con la inauguración, de la cual participaron el titular de la asociación, Leandro Etchezar, y el secretario de Deportes, Sergio Plaza, entre otras autoridades, se disputó la primera fecha del torneo de beach vóley. Se trata de la apertura del circuito provincial que tendrá dos jornadas más a desarrollarse en octubre y noviembre.

En este primer acto participaron parejas de Jujuy, Catamarca, Códoba y Tucumán, más los representantes locales. El torneo fue de categoría libre y podría ser clasificatorio para los Juegos Argentinos de Playa (en el caso de los competidores salteños). Participaron dieciséis duplas masculinas y cuatro de la rama femenina.

Las canchas se construyeron con mucho esfuerzo por parte de la asociación, con la ayuda de varios sponsors y el gran apoyo de la Secretaría de Deportes, que cedió el espacio físico. Con este nuevo terreno deportivo se podrán practicar también otros deportes, como handball y rugby de playa, aunque las canchas pertenecen al vóley local.



El cajón es cerrado tiene una dimensión de 36 metros por 30 y alberga tres canchas de arena. Con la primavera y el verano cada vez más cerca, se estima que las actividades se multiplicarán en este flamante escenario.

La Federación de Vóleibol Argentino (FeVA), a través de su presidente Juan Antonio Gutiérrez, envió sus felicitaciones y homologó el terreno a través de instructores y especialistas que, además, brindaron jornadas de capacitación a árbitros. Y los torneos nacionales a futuro son la gran apuesta.

La inauguración se realizó con bajas temperaturas y sin sol, vaya paradoja por tratarse de un deporte que se nutre de lo contrario, pero nada detuvo la acción de más de 20 partidos entre parejas en el primer día.

Para hoy está prevista la fase final (cuartos de final) con entrada libre y gratuita desde las 10. Los partidos serán: Torres-Bravo vs. Bouhid-López; Cornejo-Echazú vs. Tejeda-Garzón; Castilla-Copa vs. Farías-Farías y Mancinelli-Molina vs. Medina Caso-Ortín.

La Asociación Salteña, además, sigue abriéndose caminos casi en silencio. Preside actualmente la Liga Regional y viene de organizar el Regional Sub-13 (Gimnasia y Tiro fue cuarto en femenino y Central Norte segundo, en maculino) con 36 equipos en cancha. Su actividad local sigue vigente con el torneo Clausura y sigue ejecutando el programa “El vóley va a la escuela”. Esta disciplina crece cada vez más.