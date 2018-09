La furia de Juana Viale con una chica trans que la agredió en la calle

Juana Viale fue agredida en la vía pública mientras iba a bordo de su auto con sus hijos y recibió un impacto sobre el vidrio. Furiosa, se bajó del rodado y expresó su bronca contra la autora del hecho que, además, la grabó con el celular.

Según detallaron este lunes en Pamela a la tarde, el hecho tuvo lugar en el estacionamiento al aire libre de un hipermercado en la zona de Vicente López. Además contaron que la supuesta agresora sería una chica trans que habría planeado todo para que la actriz se bajara del auto, reaccionara mal y así exponerla a través de los medios al viralizar las imágenes.

Si bien el video se difundió ahora, en el programa de América aseguraron que el escándalo fue "hace unos meses".

En las imágenes, se ve un ida y vuelta en el que Juana manifiesta su furia porque la mujer le tiró algo sobre el vidrio mientras ella circulaba con sus hijos. Sobre el final, descoloca a la actriz al nombrarle a un supuesto ex en el medio de la discusión.

"Sí, ¿que venís a insultar?", pregunta la mujer -de quien no revelaron la identidad-, dejando entrever que estaba esperando que Juana se enfureciera para poder grabarla. "Yo no te dije nada, ni abrí la boca. Estaba en el auto con mis hijos cagándome de risa y vos no venís acá y no me venís a tirar nada en la cara. ¿Me escuchaste?", retrucó la actriz.

En un intenso ida y vuelta, la chica trans asegura que lleva los pantalones de un ex de Viale y que ese es el motivo por el que la insulta. Sin embargo, la actriz se muestra sorprendida porque no entiende de quién habla.

—Me insultaste porque me viste con la ropa de tu ex pareja?

—¿Eh? ¿De qué ex pareja?

—Fijate de quién. Vos sabés muy bien.

—¿De qué estás hablando? ¿Quién es mi ex pareja?

—Vos sabés muy bien.

—¿Qué decís, ridícula?

La discusión siguió y la chica que grabó intentó retirarse, pero la actriz no la dejó subir a su auto porque quería hacerle una denuncia. "No me voy a mover de acá. Te voy a hacer una denuncia por violenta", concluye Juana Viale en el video que pasaron en Pamela a la tarde.