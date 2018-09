La acción fue de Central Norte y Gimnasia

Se disputó la 12ª fecha del Torneo Regional de Clubes del NOA y la tabla de posiciones ya empieza a definir sus candidatos.

En esta jornada, Central Norte recibió a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Dr. Luis Güemes y quedaron a mano con un triunfo por bando y un empate.

En Sub-15, el cuervo se quedó con la victoria por la mínima, 1 a 0, gracias al gol de Alejo Castillo. Con este triunfo el azabache es puntero con Central Córdoba de Santiago del Estero.

En Sub-17, cuervos y lobos empataron 1 a 1. Martín González puso en ventaja a la visita mientras que Ariel Panelo decretó el empate definitivo.

En Sub-19, la victoria se fue para Jujuy, Gimnasia se impuso por 3 a 1 frente a Central Norte con goles de Ezequiel Narváez y dos de Daniel Juárez, mientras que Leonardo Moyano había empatado transitoriamente para el cuervo. Con este triunfo, el lobo sigue mirando a todos desde arriba.

Por otro lado, Gimnasia y Tiro viajó hasta Santiago del Estero para enfrentar a Central Córdoba al que derrotó en dos categorías e igualó en otra.

En Sub-15, el albo frenó al puntero por 3 a 0 con goles de Lucas Canedi y Axel Falleta, en dos oportunidades.

En Sub-17, hubo empate entre albos y santiagueños. Facundo Chavarría había puesto en ventaja al millonario pero Ángel Palma marcó el empate para Central Córdoba. De esta manera, el ferro mantiene la diferencia de tres puntos con el albo, su único escolta.

En Sub-19, Gimnasia y Tiro reaccionó a tiempo y dio vuelta el partido para derrotar 3 a 1 a los santiagueños.

Nicolás Córdoba había puesto en ventaja al local pero Cristian Farías, Gonzalo Tarifa y Mauro Mogro sellaron el triunfo albo.

Cabe destacar que ante la salida de San Martín de Tucumán del torneo, Mitre de Santiago del Estero ganó en sus tres categorías por 1 a 0.

Por su parte, el partido entre Juventud y Ñuñorco de Tucumán, quedó postergado con fecha a confirmar. Libre esta fecha quedó Pellegrini.

En la próxima fecha, la 13ª se medirán: Pellegrini vs. Central Norte; Gimnasia y Tiro vs. Ñuñorco; Gimnasia de Jujuy vs. Central Córdoba; Juventud (GP) vs. San Martín de Tucumán (PP). Libre: Mitre.

Las posiciones:

SUB-15

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

C. Norte 11 7 1 3 18 12 22

C. Córdoba 11 7 1 3 16 12 22

Gimnasia(J) 10 5 3 2 10 4 18

Mitre (Sgo) 11 5 1 5 14 14 16

Juventud 10 3 5 2 15 13 14

Ñuñorco (T) 10 4 2 4 12 14 14

Gimnasia 11 2 4 5 17 11 10

Pellegrini 10 2 3 5 4 20 9



SUB-17

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

C. Córdoba 11 8 2 1 27 11 26

Gimnasia 11 7 2 2 17 15 23

Gimnasia(J) 10 6 1 3 30 9 19

Mitre (Sgo) 11 5 2 4 19 12 17

C. Norte 11 5 2 4 17 12 17

Pellegrini 10 4 0 6 9 20 12

Ñuñorco (T) 10 3 0 7 14 27 9

Juventud 10 1 0 9 8 37 3

SUB-19

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

Gimnasia(J) 10 8 1 1 27 11 25

Gimnasia 11 5 3 3 17 14 18

Mitre (Sgo) 11 4 5 2 20 9 17

C. Córdoba 11 4 3 4 11 15 15

Juventud 10 4 2 4 22 18 14

C. Norte 11 3 3 5 13 17 12

Pellegrini 10 3 2 5 11 26 11

Ñuñorco (T) 10 3 1 6 11 21 10