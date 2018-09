Riggio puso paños frío: “No tenemos que volvernos locos”

El lastre de una derrota a cuestas, sumado a las plomizas y tediosas 20 horas de viaje en Micro desde la lejana Posadas hasta Salta impactan en los cuerpos cansados y fatigados del plantel de Gimnasia y Tiro. Sin embargo, apenas pisaron suelo salteño los jugadores albos se pusieron en remojo con un trabajo regenerativo y una sesión de pileta y el DT Víctor Riggio atendió a El Tribuno, aún con la bronca por la derrota y el funcionamiento a cuestas, tras la caída en Misiones ante Crucero del Norte en el debut en el Federal A.

“El equipo fue muy malo lo del primer tiempo, no pudimos afirmarnos en la cancha, pero mejoramos en el complemento. Nosotros con 11 jugadores, antes de la expulsión del jugador de ellos ya estábamos jugando mejor. El equipo tiene que mejorar, fue una mala presentación ante un equipo que no llegó más de tres veces. Hay material para mejorar. Tenemos que corregir algunas cosas y para el viernes acentuar las cosas que no salieron bien”, expresó el Tano, para luego insistir: “Crucero tampoco llegó mucho, no puedo analizar solo hasta el 2-0. Desde allí nos costó una enormidad, con la lesión de (Nelson) Ibarlucea y una zaga central (Benítez-Pusula). Pero no estoy preocupado, estoy ocupado en hacer que el equipo levante y muestre el potencial que sé que tiene”.

En relación a la posibilidad de realizar varios cambios para el choque del viernes, a las 21:30, ante San Jorge de Tucumán en el Gigante del Norte, el entrenador dejó a entrever que apostará por la misma base y no habría demasiadas variantes nominales. “Este equipo necesita más rodaje y confianza. Hay varios jugadores nuevos que pueden fortalecer al equipo, pero el equipo debe sustentarse con trabajo, para jugar bien hay que ganar en confianza”, puntualizó.

En relación a los juveniles del club, Riggio se mostró complacido por la actitud con la que ingresó Joaquín Mateo. “Es tenido en cuenta para este proceso. También Gianfranco Marocco, que estuvo en el banco. Hay que llevarlos de a poco, que asuman la responsabilidad de a poco. Cuando Mateo entró, en 15 minutos cambió el ritmo. Tenemos individualidades. También me gustó lo que hizo Pusula. Hay individualidades que desarrollarán una plenitud futbolística más amplia. No hay que volverse loco, vamos a mejorar”, concluyó.