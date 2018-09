Un padre desconsolado: "Esperaron tres días para hacerle un cultivo"

El papá de Luana, la nena que falleció en el sanatorio Caminos de Posadas afectada por una peligrosa bacteria, acusó al personal médico de no proceder de forma debida.

El papá de la niña contó que el martes 4 de septiembre, Luana Kruka fue llevada a la guardia del Sanatorio Camino porque se encontraba con fiebre y dolor de cuerpo intenso, lo que aparentemente parecía ser un cuadro gripal, por ende los médicos le recetaron antibióticos.



Al día siguiente, al ver que su hija no mostraba mejoría alguna, los padres de Luana volvieron a llevarla a la guardia. Esto se repitió durante los siguientes dos días.



"Ellos en ningún momento se dieron cuenta de la gravedad, porque si ellos se daban cuenta en el momento que ella entró, un cuadro tan intenso de 40 grados no puede pasar tres días para hacerle un cultivo", aseguró Martín Kruka, padre de Luana.

También, Kruka dijo que uno de los primeros estudios que les practico a la niña fue para descartar que fuera gripe A y el resultó salió negativo. Posterior a eso se le realizaron otros estudios pero nada parecía dar un diagnóstico certero.

"El día 8 de septiembre recién ahí la dejan internada, yo veía que escupía catarro con sangre, yo le limpiaba la boquita y le llevaba a la enfermera que estaba en la guardia para mostrarle pero ella me decía que era normal porque tenía irritada la garganta", compartió con el sitio misionesonline.net.

Martín se quebró al recordar lo mal que veía a su pequeña y lo que más lo alarmó fue ver que en su cuerpo aparecían hematomas y fue corriendo a buscar al pediatra "yo le decía al médico mi hija no está bien, yo la conozco", expresó.

El viernes Luana ingresó a terapia intensiva en donde se la entubó porque uno de sus pulmones ya estaba tomado, su cuerpo presentaba hematomas y ronchas. Su corazón no resistió más y falleció. Sus padres afirman que fue "víctima de mala praxis por parte de los médicos del Sanatorio".