Símbolos religiosos: Catalano dijo que en los juzgados hay libertad

En medio del debate por la presencia de símbolos religiosos en edificios estatales, el presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, dijo que en Ciudad Judicial se respeta lo que cada juez crea. El magistrado se refirió al tema ayer en diálogo con periodistas, en una reunión en la que analizó la actualidad del sistema judicial y aseguró que las cárceles están colapsadas por la cantidad de detenidos por microtráfico de drogas.

Consultado sobre la política del Poder Judicial con respecto a la colocación de imágenes religiosas en los juzgados, Catalano explicó que hay libertad y que se acepta el criterio de cada magistrado.

"Se respeta la creencia de cada uno de los jueces. Ayer tomamos juramento. Hay gente que jura por la Biblia y los Santos Evangelios y otros que no. Eso no quiere decir que sean mejores o peores funcionarios. Pasa también con los testigos. A veces piden no jurar sino decir "lo prometo', eso no descalifica su testimonio", afirmó el presidente de la Corte.

En las salas de audiencias es habitual que haya crucifijos, costumbre que puso en cuestionamiento la fallecida jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carmen Argibay. La magistrada aseguraba que los funcionarios judiciales representan a un Estado laico y que podía verse como un condicionante el tener un símbolo católico en espacios donde se juzga a los ciudadanos de todas las creencias.

La polémica resurgió en Salta la semana pasada porque en la Legislatura se presentó un libro del periodista Horacio Verbitsky sin la presencia de la cruz que habitualmente se encuentra en la sala.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, explicó que se había prestado el recinto para el evento cultural y que los organizadores sugirieron al personal administrativo que no estuviera el crucifijo. Como el símbolo religioso se había movido momentáneamente en otras ocasiones, como la Conferencia Parlamentaria de las Américas, se accedió a la petición.

La cruz se repuso en el lugar en donde estaba ese mismo día, pero el sacerdote Oscar Ossola cuestionó, en un sermón, que no haya estado la cruz en la tarde del miércoles pasado en la sala. También calificó de "locos desaforados' a los que impulsaron que se moviera. Se sumó el arzobispo Mario Cargnello, quien se manifestó molesto por "la falta de hombría" de los diputados y criticó a Verbitsky, pese a que el periodista explicó que él no pidió sacar el crucifijo.

En la entrada principal de la Ciudad Judicial se colocaron en estos días imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. "Cada persona tiene su libertad religiosa, por lo tanto un juez, un secretario o un empleado tienen derecho a profesar la religión que ellos quieran o no profesar ninguna, es un tema individual y de la libertad personal. La Argentina es un crisol de razas y también de religiones", dijo ayer Catalano, consultado sobre el debate por los símbolos religiosos en edificios oficiales.

Situación de las cárceles

El presidente de la Corte de Justicia afirmó ayer que se generaron "graves inconvenientes" cuando el microtráfico pasó de investigarse en la Justicia federal a la provincial.

Dijo que los problemas derivados de la cantidad de causas que empezaron a llegar a los tribunales "se fueron solucionando entre el Ministerio Público y los jueces".

Sin embargo, agregó que "sí está colapsado y casi al límite el sistema de establecimientos carcelarios". Mencionó que la penitenciaría de mujeres de Villa Las Rosas es uno de los establecimientos donde se registra este problema.

También informó que tuvo reuniones con el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Marcelo López Arias, para evaluar la situación.

Recordó que una de las posibilidades que se analizan para descomprimir los penales en el corto plazo es la instalación de cárceles modulares, construcciones similares a las viviendas prefabricadas.