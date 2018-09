Verbitsky y el "­yo nui sío!"

Revuelo general por el retiro del crucifijo de la Legislatura de Salta.

¿Razón?

Pues que señor Horacio Verbitsky, antes de presentar su nuevo libro en el recinto de las leyes habría solicitado el retiro del Santocristo.

No se sabe si por su condición de no cristiano o por su pasado non santo.

De todos modos, el entuerto ya quedó en manos del Indio, quien debería haber informado a sus pares sobre el incidente.

Pero lo que resulta inexplicable es que el columnista Verbitsky utilice el recinto de las leyes para perorar como un demócrata intachable, siendo que nunca hizo un mea culpa por su responsabilidad como exjefe montonero de los años 70 ni consideró necesario ser más explícito para explicar su trayectoria de esos años, como tampoco para despejar dudas sobre su rol de asesor de uno de los miembros de la junta militar de la dictadura y como "ghost writer", en 1979, del brigadier Giraldes.

Nadie se explica como es que este señor, que nunca se arrepintió o pidió perdón por los crímenes cometidos en contra del estado de derecho, ni cuando fue montonero ni cuando estuvo del otro lado del mostrador, hoy ocupe el sitial más alto de la democracia lugareña.

Su deuda de lesa democracia aún no está saldada y por lo tanto no debería ni pisar el recinto de las leyes. En fin, "cosas veredes Sancho...".

Mientras tanto ahora nadie sabe quien retiró el crucifijo del recinto. Hay dudas al respecto. ¿No será que el Santocristo se retiró por sus propios medios para no escuchar tantas barrabasadas? Quizá sea así, pues un Poncio Pilato anda por ahí repitiendo a los cuatro vientos: "­yo nui sío, yo nui sío!...".

Tiempos del Milagro, Señor.