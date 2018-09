La U adelanta en una fecha clave del Súper 10

Universitario será uno de los equipos que le pondrá acción al sábado en el Súper 10 del Regional de rugby, ya que jugará en Tucumán frente a Los Tarcos. Para la “U” será fundamental un triunfo para pelear por un lugar en la próxima fase.

En el otro partido adelantado chocarán en la vecina provincia Natación y Gimnasia y el puntero Tucumán Rugby.

En tanto, el domingo, el Jockey Club de Salta recibirá a Universitario de Tucumán en Limache, con el objetivo de volver al triunfo luego de dos derrotas consecutivas, la última en su visita a Santiago.

La quinta jornada se completará con los partidos entre Huirapuca y Old Lions y Tucumán Lawn Tennis vs. Lince. Tucumán Rugby es el puntero con 17 puntos, luego siguen Universitario (T) con 14, Natación 11, Los Tarcos 10, Jockey (S) y Old Lions 9, Universitario (S) 7, Huirapuca 6, Lawn Tennis y Lince 5.